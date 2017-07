Kroonika kirjutas mais, kui Kati ja Mati suhe avalikuks tuli, et kangaärimehel on selja taga abielu ja kaks abituriendieas poega, kes mõlemad õpivad välismaal.

2014. aastal augustis kolis Kati lahku oma pikaaegsest elukaaslasest Jaan Tootsist. "Lahkumineku otsuse langetasime alles siis, kui mõlemad saime aru, et kõik tunded on väljendatud ja ära kuulatud ning jõutud ühisele teadmisele, et sellises kooselus pole kummalgi soovi üheskoos edasi minna ega areneda. Selline lahkuminek pole eriti valulik, sest elu õppetunnid on omandatud, teineteisele andeks antud ja mõlemad saavad edasi liikuda," pihtis ta toona Kroonikale.