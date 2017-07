Edgar Savisaar oli siseminister ja Ain Seppik politsei peadirektor, kui keskkriminaalpolitsei narkorühm ja K-komando saadeti 31. juulil 1995 Viljandi lähedale hävitama talunik Ilmar Kõvatomase moonipõldu.

Ajakirjanduses kõlavalt moonisõjaks nimetatud tegu oli ülekohus. Neis moonides oli narkootiliste ainete sisaldus allpool seadusega keelatud piiri. Kavandatud suuraktsioon teistegi moonipõldude hävitamiseks jooksis niisiis liiva ja algas hoopis kohtuväline arutelu, kui suure summaga tuleb Kõvatomasele tehtud kahju korvata. Mees ise nõudis 200 000 krooni, kuid leppis lõpuks 70 000 krooniga, mida siseministeerium oli valurahaks pakkunud. Minister oli siis juba Märt Rask. Ta ütles, et vastutust peaksid tegelikult kandma ka need, kes põllu hävitamise otsustasid, kuid "ma ei tea, kas sanktsioone on võimalik rakendada, sest palju aega on möödas".

Kõvatomase moonipõllu saaga sai järje 1996. aastal, kui keskerakondliku siseministri otsuse pärast kannatanud talunik üllatuslikult ise Keskerakonda astus. Hiljem mainis ta ajakirjanikele, et lootis parteis põllumeeste eest võidelda, aga ütles Eesti Ekspressile: "Paistab, et see (mõte) on vett vedama läinud."