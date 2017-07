Sotside Tallinna linnapeakandidaat Rainer Vakra kirjutas Facebookis, et Edgar Savisaare kandideerimine kohalike omavalitsuste valimistel Tallinnas võib ühtlasi tähendada Keskerakonna lüüasaamist.

"Kui Savisaar tõesti kandideerib oma nimekirjaga, siis on see märk Keskerakonna nõrkusest ja võib tähendada neile suurt kaotust kohalikel valimiste Tallinnas," sõnas Vakra, "Sotsid on juba ammu toonitanud, et Savisaar ja Kallo, kes on kriminaalasjas kohtu all, tulnuks juba ammu linnapea ja volikogu esimehe kohalt tagasi kutsuda. See on Eesti poliitika ja juhtimiskultuuri häbiplekk," lisas ta.

Vakra ütles, et tal on olnud piinlik pealt vaadata, kuidas Keskerakonna juhtkond viimase poole aasta jooksul Savisaare ees lömitab. "Lömitamise eesmärk on olnud mitte vihastada Edgarit. Aga see lootus on tühja jooksnud. Nüüd tõmbab hoopis Savisaar neil vaiba alt ära – paljastades nõnda nende tegelaste selgrootuse. See kahjustab nende mainet ja võtab ka valimistel hääli ära." Vakra sõnul vajab Tallinn muutust ja Savisaar ei ole kindlasti jõud, kes selle muutuse toob.

Edgar Savisaar avaldas laupäeval oma Facebooki kontol video "Savisaare Liit 2017", kus viitab oma valimisliidu loomise soovile. "Ma olen tagasi. Tegelikult ma pole kusagil ära olnudki. Lihtsalt mõned inimesed tahtsid mind enneaegselt maha kanda. Ma olen inimesi ühendanud nii Keskerakonnas kui väljaspool seda ja ühendan neid ka edaspidi," rääkis ta videos. "Me oleme kindel valik," kuulutas Savisaar ja tema sõnu saatsid videopildis fotod Yana Toomist, Oudekki Loonest ja Olga Ivanovast.