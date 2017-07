Vokaalselt on see muidugi väga keerukas ja kaelamurdev ülesanne, võib-olla isegi võimatu missioon, aga see ei vähenda kuidagi meheks olemist, sest me ei pidanud minema [kastraadi häälekõrguse saavutamiseks] ajaloolise lahenduse juurde.

UUTESSE KÕRGUSTESSE: Farinellit kehastav Veikko Täär laulab uues suvelavastuses „Tõeajastu lõpp“ maailmakuulsa kastraatlaulja repertuaari kuulunud palu. Fotol koos Violeti osatäitja Triin Tensoga. (Gerda Kulli-Kordemets)

Iga kord, kui ma kuulen kontratenor Ivo Postit laulmas, läheb mul alakõhus õõnsaks – ainuüksi teadvustamisest, et mees suudab võtta nii kõrgeid noote.

Jah, see hääl on üsna ebatavaline tõesti. Eeldatakse ju, et meeste register on madalam ning kui see on sama kõrge või kõrgem veel kui naistel, siis tekib tõesti teatav ebakõla. Aga see ebakõla võib olla väga kõlav!

Mina ei saa küll kindlasti lugeda end kontratenoriks (Täär on muidu bariton – R. K.), ammugi siis ülikõrge häälega kastraatlauljaks, aga näitlejana püüan anda endast parima.

Ajalooliste kastraatlauljate hääle võlu seisnes poisilikkuses, seal polnud mehelikku alatooni, mis kontratenoritel on teataval määral ikkagi olemas. Ehk siis: kastraadil oli täiesti poisi hääl ja see oli omal ajal suisa moeröögatus.

Täiskasvanud mehed laulsid nagu Toomas Uibo enne häälemurret?

Jah. Nüüdisajal tuntakse kah sellist fenomeni, kus meesterahval ei tekigi teatava haiguse tõttu häälemurret ja tema hääl jääbki poisilikuks. Kui tegemist on musikaalse inimesega, siis saab ta samuti laulda väga kõrgelt. Neid näiteid on maailmas päris mitu.

KÕRGEHÄÄLNE OOPERITÄHT: Carlo Maria Broschi, lavanimega Farinelli (1705–1782), Corrado Giaquinto 1755. aasta maalil. (Wikimedia Commons)

Kontratenor tähendab naiste arvestuses metsosopranit. Põhimõtteliselt võib Annely Peebo sulle nüüd helistada: „Kuule, Veikko, ole vunts, mine ja laula minu eest kontsert ära.“

Kui see nii oleks! (Täär naerab nagu kurvavõitu multikategelane.) Mina ja Annely Peebo oleme vokaalselt täiesti võrreldamatud, ma ei suudaks teda kuidagi asendada. Jah, vokaali kõrguse mõistes oleks see ehk tõesti võimalik, aga meeste kõrges hääles pole samasugust sügavust ja mahlakust, mis on olemas metsosopranitel. Kuigi ka Annely Peebo on mänginud tänu oma hääletämbrile üsna palju poiste osi.

Kastraatide ajastul ei lubatud lihtsalt naisi lavale, mis tähendaski, et ka kõrgeid partiisid pidid laulma kas poisid või siis kõrge häälega mehed. Sealt siis ka see kastraatide mood.

Kust sul see hääl nüüd siis tuli? Proovide käigus avastasid, et kuulge, polegi tarvis, et keegi laulaks Farinelli laulud sisse ja mina maigutan laval vaid suud – ma võtan ise need noodid välja. Kust sa selle sisemise ressursi leidsid?

No kes seda teab! Toomas Uibo kuulsas filmis „Kevad südames“ ju küsiti ka: „Kust sul see hääl tuleb?“ Ta siis näitas kurku – sealt.

Ma ei oska seda niimoodi öelda… see on falsetist ülemineku piir. Ma kindlasti ei ole tehniliselt päris täpne, aga me proovisime ja harjutasime nii- ja naapidi. Kuna lugu ei räägi otseselt Farinellist ja tema hiilgeaegadest, siis ei pea me ka olema tingimata autentsed, aga üht-teist üllatavat õnnestub ehk publikule pakkuda.

Muidugi ma ei tahaks ootusi liiga kõrgeks kruvida. Mõni kõrgehäälsete kontratenorite maailmaga kursis olev inimene võib pärast nina krimpsutada ja silmi kissitada, et see ei ole päris see, mis välja kuulutati.

Kontratenorite eripära on see, et nad suudavad falsetis pikalt ja kuulaja kõrvale meeldivalt laulda. Enamik mehi ei saa kaua falsetis häält teha – kurk läheb valusaks. Ega sa endale liiga tee?

Õnneks ei ole ma tajunud, et teeksin endale liiga. Ju ma siis suudan – tänu oma professioonile – häälega, mis on minu instrument, ikkagi piisavalt mõistlikult ümber käia.

Sul on loo autori ja lavastaja Gerda Kordemetsa või Tõstamaa suveteatriga mingi leping ka – et kui sa etenduste perioodil pärast kuuma sauna külma õlut jood ja häälest lahti saad, pead väljamüüdud etenduse ise kinni maksma?

No, paraku, jah, on see näitlejaeetika küsimus, et kui ta ei suuda lavale minna, siis… Ei no nii karmid need kokkulepped ei ole, aga eks ma pean ise selle eest hoolitsema, et häält ei kaotaks.

On sul juba ideid, kuidas äsjaavastatud annet edaspidi rakendada? Viid äkki advendiajal koos Annely Peeboga külmadesse kirikutesse hingesoojust ja kõrgeid noote?