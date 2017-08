Hea on olla koos nende inimestega, kes sind läbi ja lõhki tunnevad, kellega koos olles saad end ka haavatavana näidata. Hea on olla, kui sulle ei esitata mingeid tingimusi.

Kaksikud

Ehkki kavatsused on sul head, võid ikka mõne väikse vea teha, mistõttu kõik plaanipäraselt välja ei kuku. Jälgi, et sa oma sõnadega kaasinimestele haiget ei teeks.

Vähk

Pigem planeerimiseks kui tegutsemiseks sobiv aeg. Eriti juhul, kui sul tegevuskava välja töötamata on, ei maksaks mõtlematult tõtlikke samme ette võtma hakata.

Lõvi

Sõprade seltskonnas on palju teemasid, mille üle arutleda. Võimalik, et suhted on muutumised, mõnedest senistest kamraadidest on ootamatult armastajapaar saanud.

Neitsi

Mida rohkem sa negatiivsetele asjadele mõtled, seda hullemana olukord sulle tundub. Ära takerdu hirmudesse või muudesse halbadesse emotsioonidesse.

Kaalud

Kui tahad palju saada, pead paratamatult ka riskima. Edu ei saa sulle garanteerida keegi ega miski. Kindel on vaid see, et kui niisama ootama jääd, ei muutu iseenesest midagi.

Skorpion

Võimalik, et täna tuleb tõsistele ja asistele tegevustele pühenduda. Ehkki lõbutsemiseks aega ei jää, tunned õhtul suurt rahulolu selle üle, et midagi olulist tehtud sai.

Ambur

Esmatähtis on jälgida, et kohtumised konkreetselt kokku lepiksid ja õigeks ajaks kohale jõuaksid. Edasi hakkavad asjad juba loomulikul viisil kiiresti edenema.

Kaljukits

Pole tarvis mõelda, mida teised arvavad. Võta aega enda jaoks. Seda, mida ajaga ette võtta, võid vabalt hommikutundidel otsustada. Ja vajadusel päeva jooksul plaane muuta.

Veevalaja

Lihtsam on suhelda inimestega, kes oskavad sind motiveerida, aga ka lohutada. Tahad kuulda ilusaid sõnu, kui aga keegi sind kritiseerida üritab, hoiad temast pigem eemale.

Kalad