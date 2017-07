Jah, Eestimaal leidub ikkagi neid, kes ka folgi 25. aastapäevaks pole peole jõudnud. Häid põhjendusi tegelikult polegi. Võib-olla tasuks ette lükata ainult ekraaniga lustikummut, mis sündmused ja emotsioonid, sealhulgas ka folgipeo hetked on seni diivaninurka kätte toonud. Lehes leiti, et tagumine aeg on ikkagi ehedat festivaliemotsiooni kogeda. Sinna juurde käisid tuttavate väga äraseletatud näod.

Teekonna Viljandisse võtsin ette reede õhtul, et laupäevahommikust kontserdimaratoni värskena alustada. Reisikott sai aga vaevalt põrandat puudutada, kui tuli hakata kaks päeva pidutsenud inimestega sammu pidama. Nimelt ajas mu seitsmekümnendates tädi räti kuklas asjalikult sõlme ja teatas: külaline võib reisiväsimust puhkama jääda, aga pererahval koos lastega on küll kindel plaan Meisterjaani kesköisele kontserdile jõuda. Nii see katkematu trall lahti läks!

ÜRGMEHELIK ENERGIA: Peale muusikakuulamise sai Viljandi pärimusmuusika festivali publik ka tantsuliigutuste abil liikmed soojaks. (Jörgen Norkroos)

Siinkohal esitan vaid lühikese rea ühe ööpäeva jooksul kontsertidel kogetust. Meisterjaani ülesastumine jäi meelde kui meeldivalt hullumeelne segu parmupillist, süntesaatorist ja huumorist. Olen rahul, et jõudsin Ro:Toro ja Finlay MacDonaldi kontserdile, kus publiku silme all kohtus kahe riigi esimuusikute võimas energia.