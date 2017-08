Ole valmis selleks, et sul tuleb võidelda, vaielda, oma seisukohtade eest seista. Ära seejuures ülbeks muutu, väldi ebaõiglast käitumist, kellegi teise territooriumile tungimist.

See, mida sina oled õppinud, ei pruugi sobida nende ülesannete täitmiseks, mida sinult nõutakse. Pead kellelgi teise arvamusest, tahtmisest ja teadmistest lähtuma.

Kaksikud

Ühisvaraga seotud küsimustes võib olukord keeruline olla. Ära lase endale liiga teha, ent ära ka teistega ülekohtuselt käitu. Esmatähtis on olla õiglane.

Vähk

Suhete vallas toimuv tekitab tugevaid ja vastakaid emotsioone. Ka kõige kallima inimesega võib kiskuda tuliseks võimuvõitluseks, mis teeb haiget mõlemale osapoolele.

Lõvi

Võid üle hinnata nii oma võimeid kui ka teadmisi. Hullemal juhul ei kuula sa mitte kedagi, tegutsed ainult iseenese tarkusele tuginedes. See võib töös vigu kaasa tuua.

Neitsi

Tahad ennast maksma panna, seejuures võib ettevaatus ununeda. Enne, kui midagi ütlema hakkad, tuleks mõelda, millised võivad olla su sõnavõtu tagajärjed.

Kaalud

Jupiteri ja Pluuto kvadraadiga kaasnev pinge on haripunkti jõudnud. Ära proovi asju jõuliselt ümber korraldada. Ehkki su kavatsused on head, võivad need suure tülini viia.

Skorpion

Sulle tundub, et tead asju teistest paremini. Üritad ohje enda kätte krabada ja tegevust oma nägemust mööda ümber kujundada. Sa ei pane tähelegi, et sõidad teistest jõuga üle.

Ambur

Ka parimate koostööpartneritega võib lahkhelisid tekkida. Sinu oskusest targasti käituda sõltub, kas suudad need eos siluda või paisub asi teravaks vastuoluks.

Kaljukits

Võid teha jõulise läbimurde karjääri vallas, ent see ei toimu ohvreid toomata. Kui kellelegi valusalt varvastele astud, teeb ta varem või hiljem vastukäigu.

Veevalaja

Ehkki oled loomult salliv, on ka sinu jaoks olemas mingid piirid. Täna võib tunduda, et keegi on neid jõhkral viisil ületanud ning pead midagi ette võtma.

Kalad