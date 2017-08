Kaksikud

Sul tuleb meelde tuletada asju, mida oled õppinud aastate eest. Ehkki algul tundub, et sa ei mäleta mitte midagi, meenub kõik tasahaaval siiski. Ära ainult muretse!

Vähk

Üheskoos tublide kaaslastega õnnestuvad ka keerulised ettevõtmised. Oskate üksteist suurepäraselt toetada, kogu kamba peale kokku on teil kuhjaga teadmisi.

Lõvi

Päris mõnus on lobajuttu ajada, ka teiste inimeste elus toimuvat arvustada. Sinu jaoks on see meeldiv vaheldus, ent kellelegi teisele võib jääda mulje, et sa pole kuigivõrd usaldusväärne.

Neitsi

Armusuhte arendamisega kaasneb omajagu vastutust. Pead endast parima andma juhul, kui sul tuleb esmakordselt kohtuda kallima sõprade või sugulastega.

Kaalud

Ühest küljest valdab sind kergendustunne, kui näed, et su elus on asjad paremini kui nii mõnelgi sõbral. Samas aga võtab maad mure ja soov kuidagi abiks olla.

Skorpion

Sul ei ole vaja kõike üksinda osata. Ole julge, otsi üles asjatundlikud inimesed ning esita neile küsimusi, millele sa vastust otsimas oled. Küllap saad ka vastused.

Ambur

Heida oma igapäevastele harjumustele kriitiline pilk – kas see, kuidas sa elad ja mida sa teed, on su tervisele ikka kasulik või hindad ehk oma võimekust üle?

Kaljukits

Sinule võib teiste käitumine veider tunduda, nemad aga vaatavad ehk sinu tegevust imestava kõõrdpilguga. Tuleb tõdeda, et oleme ikka väga erinevad.

Veevalaja

Kinniste ja tagaplaanile hoidvate inimestega suhtlemine on sulle omalaadne väljakutse. Nad tunduvad salapärased ja põnevad, tahad näha, mis nende maailmas toimub.

Kalad