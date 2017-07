Kaksikud

Lihtne on olla pealiskaudne. Inimestega on hea suhelda, kui neile naeratada, viisakas olla ja toredasti juttu teha. Ent probleeme sellisel viisil lahendada ei saa.

Vähk

Võid võtta isiklikult seda, mida teised inimesed ütlevad, mida nad sinust ülepea arvavad. Su meeleolu sõltub paljuski nende toetusest või siis vastupidi – ükskõiksusest.

Lõvi

Üksinda olemine pole mõistlik. Nii rõõme kui muresid oleks tark teistega jagada. Teatavasti kasvab jagatud rõõm kahekordseks, ent jagatud mure piseneb tunduvalt.

Neitsi

Paljud asjad on mõtlemises kinni. Kui võtad millegi suhtes negatiivse seisukoha, teed raskemaks ennekõike iseenda, ent ka teiste elu. Suuna mõtteid positiivses suunas.

Kaalud

Vastutuse võtmist või suurt töökoormust ei ole mõtet karta. Anna endale aru, et edu saavutamiseks on vaja tahtejõudu, tähtis on ka teadmiste ja kogemuste olemasolu.

Skorpion

See, kui teised inimesed oma joru ajavad ja sind mõista ei taha, on ennekõike nende probleem, millest pole mõtet end häirida lasta. Keskendu enda, mitte nende asjadele.

Ambur

Hoia isiklikud ja rahaasjad lahus. Ära hakka uusi tuttavaid kohe oma teemadesse pühendama, isegi juhul, kui nad väga turvalise ja targa mulje jätavad.

Kaljukits

Saad oma suhtesse värskust tuua muuhulgas vanu aegu meenutades, romantilisi mälestusi heietades. Ehk tasub taas külastada paika, kus kunagi väga õnnelik olid.

Veevalaja

Infot otsides arvesta, et kaugeltki kõik, mis sa internetist leiad, ei ole sulatõsi. Teiste inimeste arvamusi lugedes või kuulates tea, et tegemist on vaid nende vaatenurgaga.

Kalad