Paistab, et homne sinine esmaspäev polegi nii sinine, sest riikliku ilmateenistuse teatel lubab ilmataat taevaluukidest välja raputada kuni 27 kraadi sooja. Ka ülejäänud töönädalal tõotab tulla enamvähem ilm: soojakraadide kahekohalisel numbril peaks vähemasti päevasel ajal 2 ees püsima.

Esmaspäeval (31.07.) liigub üle Eesti madalrõhulohk. Öösel pilvisus tiheneb ja saartele jõuab vihm, mis liigub hommikuks ka mandri lääneossa. Päeval sajab hooti vihma, võib olla ka äikest. Õhtul saartelt alates pilved hõrenevad ja sadu lakkab. Tuul puhub lõunakaarest, puhanguid on rannikul 12 m/s, pärastlõunal pöördub edelasse ja tugevneb puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur on öösel 11 kuni 15, saartel kuni 18, päeval 19 kuni 24 kraadi. Ida-Eestis pole välistatud temperatuuri tõus kuni 27 kraadini.



Teisipäeval (1.08.) madalrõhkkond kaugeneb. Öö hakul eemalduvad vihmapilved ka Ida-Eestist ja pärast keskööd on ilm sajuta. Päev tuleb suuremal osal ka sajuta, üksik lühiajaline vihmahoog siiski täiesti välistatud pole. Puhub tugev edela- ja läänetuul, puhanguid 15, rannikul kuni 18 m/s. Õhutemperatuur on öösel 13 kuni 18, päeval tõuseb 20 kuni 25 kraadini, vaid meremõjuga rannikul jääb õhusoojus alla 20 kraadi.



Kolmapäeval (2.08.) läheneb kiires edelavoolus juba uus väike osatsüklon. Tänastel andmetel liigub see üle Eesti ja sel juhul saame rohkelt vihma. Tsükloni liikumistrajektoor võib veel muutuda ja seetõttu sajuhulka esialgu ei täpsusta. Tänane prognoosseis toob kaasa tuule tugevnemise, öösel lõunast, kagust, päeval pöördub edelasse ja tugevneb puhanguti 15, rannikul kuni 18 m/s. Õhutemperatuur on öösel 13 kuni 18, päeval tõuseb 20 kuni 24 kraadini, tiheda saju korral langeb aga 18 kraadini.



Neljapäeval (3.08.) eemaldub madalrõhkkond ühes vihmapilvedega Peterburi taha ja päeval on saju võimalus juba võrdlemisi väike. Tuul pöördub läänekaarde ja on tugev. Õhutemperatuur on öösel 12 kuni 17, päeval tõuseb 20 kuni 23 kraadini, meretuulega rannikul jääb aga alla 20 kraadi.



Reedel (4.08.) tugevneb kõrgrõhuhari ja ilm on suuremal osal sajuta. Mõne üksiku vihmahoo võimalus on 50 protsendi lähedane. Tuul nõrgeneb ja puhub läänekaarest. Õhutemperatuur on öösel 10 kuni 15, päeval 19 kuni 23 kraadi.