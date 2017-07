Mitu parti on pildil, on esimene küsimus, mille peaks esitama endale igaüks, kes silmab tänavapildis valimisplakatit ja kavatseb kohalikel valimistel valima minna. Partide leidmise õppematerjaliks sobib hästi Reformierakonna valimisplakat kirjaga „Tugev meeskond“.

Seitsmeliikmeline meeskond linnapeakandidaat Kristen Michali taga kahaneb kohe, kui sealt eemaldada ilmselged pardid. Euroopa Parlamendi liikmed Kaja Kallas ja Urmas Paet on juba öelnud, et nad ei läheks linnavolikokku – viimane on põhjenduseks toonud, et Euroopa Parlamendi liikmed on ebaõiglaselt ilma jäetud võimalusest osaleda volikogu töös. Erinevalt riigikogu liikmetest, kes ei pea selleks riigikogust lahkuma. Ent parlamendi liikmetegi puhul ei saa lõpuni kindel olla, et volikokku valituks osutudes tõepoolest linnaasjadega tegelema asutakse.

Samal põhimõttel tuleks vaadelda teistegi erakondade valimisplakateid. Tähelepanuta võib jätta need, millel on Euroopa Parlamendi liige – kui ta pole just selgesõnaliselt öelnud, et kavatseb Brüsselist ära tulla –, või mõni minister.

Partide kõrval võib otsida ka lolli – neid, kes kõikidest märkidest hoolimata, et tegemist on ehtsa peibutuspardiga, oma hääle ikkagi talle annavad.