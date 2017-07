Mis järeldusi teha nädalavahetusel Edgar Savisaare Facebooki kontole ilmunud videost, sõltub sellest, mida pidada Savisaare eesmärgiks. Soovmõtlemiseks igal juhul ruumi on, nähes kui erinevalt tõlgendavad videosõnumit erakonda iga hinna eest ühtsena hoida püüdvad keskerakondlased ja kuidas poliitilised konkurendid (ka erakonna sees). Kui esimesed kahtlevad avalikult, kas endise esimehe taotlus on ikka eraldi nimekirjaga välja tulla või teeb Savisaar isetegevuslikku valimisreklaami siiski koduerakonnale, siis konkurendid näevad videos pealkirjaga „Savisaare Liit 2017“ nimitegelase kindlat valmisolekut minna valimistel oma partei vastu ja seada ohtu Keskerakonna ainuvõimu jätkumine Tallinnas.

Tees, millega kõik osapooled kõhklemata nõustuda võivad, oleks aga: Savisaar tahab, et temaga arvestataks. Kaks päeva enne Keskerakonna Tallinna Nõukogu kogunemist, kus tuleb arutlusele Savisaarele ametlikult kandideerimisettepaneku tegemine, avalikustatud video annab sellele soovile aga väljapressimismaigu – andke mulle ise Lasnamäe esinumbri koht või vaadake pealt, kuidas ma omapäi sealt kümned tuhanded hääled kokku kogun.

Erakonna juht Jüri Ratas on kahvlis: Savisaarele paremat diili pakkudes näitaks ta, et erakonna juhtimisel on ohjad endise esimehe käes. Savisaare valimisliidu reaalsuseks saades jääks Ratast aga saatma küsimus, miks ei visata Savisaart erakonnast välja, nagu on põhikirja alusel tehtud mitme teise konkureerivas valimisliidus kandideerinud erakonnaliikmega. Veelgi enam – seda küsivad temalt Savisaare taagast vabanemist lootvad koalitsioonikaaslased.

Savisaare valimisnimekirja võimalik sünd paiskab õhku mitmeid teisigi küsimusi: kes on selle liikmed ja rahastajad? Millised on valimislubadused? Ja mis saab siis, kui Edgar Savisaare isikliku häältesaagi toel õnnestub valimisliit üle valimiskünnise upitada? Et vastuseid otsitakse kõikide erakondade ja valimisliitude peakontorites, on Savisaar oma eesmärgi vähemalt osaliselt juba saavutanud: temaga arvestatakse.