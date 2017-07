President Kersti Kaljulaid ütles hiljuti Läti päevalehele Latvijas Avize, et Eestis ei ole isegi huvigruppe, kes arutaks presidendi otsevalimist puudutavate muudatuste tegemist põhiseadusesse. Kas erakond on presidendi otsevalimiste sisseseadmise osas oma senist seisukohta muutnud, et riigipea ütleb, et selline arutelu ei ole Eestis enam päevakorral?

Henn Põlluaas, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna aseesimees: „President Kersti Kaljulaid on kas kehvasti informeeritud või hämab meelega. Eesti Konservatiivne Rahvaerakond on alati olnud presidendi otsevalimise poolt, tegemist on meie programmilise lubadusega.

2016. aasta teises pooles esitasime koos Keskerakonnaga presidendi otsevalimiste seadustamiseks ühise seaduseelnõu. Paraku veel enne, kui eelnõu menetlema hakati, vahetus valitsus. Keskerakond tegi võimule pääsedes kannapöörde ja võttis oma allkirjad eelnõult tagasi. Kuna põhiseaduse muudatust saab algatada vähemalt 21 saadikut, siis Eesti Konservatiivne Rahvaerakond üksi oma seitsme saadikuga ei saa vastavat eelnõu esitada. Erinevalt Keskerakonnast meie oma põhimõtetest ei tagane ja jätkame tööd selle nimel, et Eestis hakkaks presidenti valima rahvas.“

Jaanus Karilaid, Keskerakonna aseesimees: „Erakond toetab jätkuvalt Eesti inimeste võimalust valida meie riigi presidenti otse. Kuigi Eestil on austusväärne president ning diskussioon otsevalimiste teemal on jäänud hetkel väiksemaks ja vaiksemaks, on Keskerakonna arvates arutelu otsevalimiste osas igati teretulnud ka praegu ja tulevikus.“