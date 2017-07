„Kui tahate sellist rannaküla tunnet saada, siis Altja on minu meelest üks kõige erilisemaid kohti,“ teatab Kadri. Tuntud džässlaulja on ka ise seal kandis palju tegutsenud, näiteks mängis ta rahvamuusikaansamblis viiulit, samuti tantsis ja laulis.

„Lahemaa on esiteks looduskaunis paik oma rabade, soode, mereääre ja vanade kaluriküladega,“ õhkab laulja ja helilooja Kadri Voorand. „Samuti on Lahemaa suuremas osas rahvuspark ning minu jaoks ongi kõige suurem väärtus ilusad põlismetsad.“

„Altja kõrtsis tegime autentseid eesti rahvapidusid: rahvariided, vanad regilaulud, laulumängud, mis sobisid jube hästi sinna kiigeplatsile ja kõrtsi,“ jutustab Kadri. Nii Mäekõrts kui ka külakiik on alles ja ta soovitab nende juurde minna.

„Ja muidugi see rada, mis läheb kõrtsi juurest alla randa, mille ääres on vanad-vanad kaluriküla elamud ja hooned – väga romantiline jalutuskäik! Olen seda rada lapsest saati käinud ja mulle meeldib ikka sinna tagasi minna.“

Kadri möönab, et küla on pisike ning seal ei ole endiselt väga palju rahvast. „Kuid see võibki olla selle paiga üks võludest.“

RMK matkarajad Sagadi lähistel

„Kui minna Altjast edasi, siis neile, kes meelsasti metsas jalutavad, on Sagadi vahel väga kihvtid RMK matkarajad, mida mööda olen lapsest saati kõndinud. Ja praegu on seal õpetlikud sildid juures, et kui perega lähed, siis saad teada, mis sammal seal kasvab ja mis loomad ringi liiguvad,“ märgib Kadri.

Oandu-Võsu matkarada (loodusegakoos.ee / RMK)

„Need on põlismetsade vahel kulgevad rajad, mis on hästi huvitava ja puutumata loodusega.“

Teekond Viitnalt Purekkari neeme tippu

„Kui on rattamatkajaid, siis soovitaksin ette võtta teekonna Viitnalt Purekkari neeme tippu,“ ütleb Kadri. „See tee on hästi käänuline ja kihvt ka mootorrattastel sõitmiseks, aga jalgrattaga on vist ikka mugavam: tee läheb Purekkari neeme tipus veidi kehvaks.“

Purekkari neem on Eesti põhjapoolseim tipp ning tee, mis kulgeb Viitnalt läbi Palmse, Vihasoo ja Viinistu, on Kadri sõnul hästi kihvt. „Selle tee peale jääb ka mitu korda Eesti ilusaimaks külaks tituleeritud Turbuneeme. Viinistul võib teha näiteks söögipeatuse, kusjuures seal on praegu tõesti väga head kokad ja restoran.“