"Ma oleks arvanud, et sellist mastaapi rongis on internet,“ ütleb üks mu sõber, kui kurdan, et söö-maga-loe-kirjuta-vaata filmi muutub rutiinseks ja tahaks välismaailmaga suhelda.

Mina ei eeldanud hetkekski, et mööda Venemaad kulgevas rongis on internet. Kui see oleks Eesti, siis me eeldaks tõesti, et on internet ja kui pole, kortsutaks kulmu. Aga see on ju Venemaa. Ma olen siin seitsmendat korda ja tean, et sellist luksust pole. Sõbra kaitseks võin öelda, et ta pole varem Venemaal käinud.

Kuigi – ma põikan nüüd natuke rongist eemale ja räägin üleüldiselt wifist. Venemaal on wifi paljudes avalikes kohtades, kuid sellega on ka oma nõks. Mingi andmekaitseseaduse (?) järgi peavad kõik internetikasutajad end identifitseerima. Seda tehakse tavaliselt niimoodi, et võrk saadab mobiilile SMSi ja siis tuleb selles olev kood sisestada. Minul õnnestus avalikus kohas niimoodi internetti saada vaid ühel korral, Moskva KFC-s. Teine kord, kui ma sain avalikus kohas netti, oli Novosibirski rongijaama Subways – seal ei nõutud mitte SMSi saatmist, vaid tuli helistada tasuta numbrile. Niimoodi pääses ka internetti.