Tallinna ülikooli politoloog Tõnis Saarts leiab, et Edgar Savisaar ajastas oma eraldi valimisliidus kandideerimise teate enne homset Tallinna nõukogu kogunemist lootuses, et talle tehakse eeldatust parem pakkumine.

Saartsi hinnangul arvas Savisaar kahtlemata seda, et saab poolte volikogu kohtade toel uuesti linnapeaks. "Kui see pole otseselt väljapressimine saada erakonnalt täna paremat diili, siis tulevikus on kaalutlus pigem see, et volikokku sisse pääsedes õnnestub valimisliidul teha liit Keskerakonnaga ja seeläbi hakata mõjutama Keskerakonna siseprotsesse. Kahekesi isolatsioonis olles saavad nad kaalukeeleks Keskerakonna võimu jaoks Tallinnas."

Saarts lisas, et oma osa mängib siin ka kättemaks neile inimestele, kes Savisaare eelmise aasta sügisel kukutasid ning et ennekõike on see aga strateegiline väljapressimine kas enne või peale valimisi.