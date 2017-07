„Taust on see, et IRL on kiires lagunemise faasis - kui kaks riigikogu liiget lahkusid IRList siis mitu nende kolleegi kaaluvad sama ja hetkel nad ei ole küll selle välja toonud aga ühel päeval võivad nad seda teha -, siis see tähendab tegelikult selle koalitsiooni lõppu. Nii et sellel eilsel sammul võivad olla väga tõsised tagajärjed,“ kommenteerib Peeter Ernits Edgar Savisaare nädalavahetuse postitust, milles viitab oma valimisloodu loomise võimalikkusele.

Erakonnakaaslane Peeter Ernits tõdes, et Savisaar võib oma nimekirja teha, on koguaeg õhus olnud. „Kui novembris ta kukutati, siis mina rääkisin juba kohe algul, et Savisaar tuleb oma nimekirjaga välja,“ ütles Ernits ja viitas pidevatele aruteludele, mis on võimaliku valimisliidu loomise üle käinud.

„Nii-öelda kolm õde hakkasid läbirääkimisi pidama ja sai välja kuulutatud esimene pressikonverents, kus teatatakse Savisaare valimisliidu tekkimisest. Kõik tulid kohale ja siis selgus, et mitte midagi. Öeldi, et nädala pärast tuleme uuesti. Sama asi kordus aga uuesti nädala pärast. Eelmisel õhtul läksid „kolm õde“ kesklinnas lahku - Yana Toom, Olga Ivanova ja Oudekki Loone -, läksid igaüks oma koju ning oli kokkulepe, et järgmine päev pressikonverentsil kuulutatakse Savisaare nimekiri välja. Kuid järgmisel päeval mitte midagi välja ei kuulutatud. Yana Toom mõtles öösel ümber. Mõtles või olid tal tõsised vestlused, ja sisuliselt Savisaar, kes oli valmis tulema nii esimesel kui teisel korral selle valimisnimekirjaga välja, tundis ennast reedetuna. Ja nüüd see ongi tema järgmine samm,“ rääkis Ernits.

Kuidas aga edasi minnakse, leitakse kompromiss ja liigutakse edasi ühtse meeskonnana või võidakse leida mõni muu variant kuidas olukorda lahendada, viitab Ernits, et selleks on kaks võimalust. „Üks on see, et minnakse välja ühe meeskonnana. See oleks targem ja näitab tugevust. Teine asi on see, et kas lepitakse varem kokku teadlikult või kujuneb see mitteteadlikult. Üks toob, nagu öeldakse, koju nii-öelda ühe seltskonna hääled ja teine teise seltskonna hääled ja kui omavahel kapitaalselt riius ei olda, siis on võimalik lõppkokkuvõttes saada isegi võib-olla parema tulemuse kuna Savisaare nimekiri korjab nende inimeste hääled, kes võib-olla praegu Keskerakonna poolt ei hääletaks ja Keskerakonna nimekiri omakorda nende inimeste hääled, kes võib-olla Savisaare suuremad fännid ei ole. Ja kui hiljem lepivad kokku, et hakkavad linna valitsema, siis on õnn õuel ja tulemus võib sama või veel paremgi olla. Aga küsimus on nüüd selles, kuidas kumbki nimekiri teineteisesse suhtub. Kui Savisaar välistab koostöö praeguse Keskerakonna nimekirjaga, siis on kuri karjas.“

Täna õhtul koguneb Keskerakonna juhatus ja tõenäoliselt tõstatatakse päevakorda ka Savisaare võimalikust nimekirjast. „Ei ole teada, kes on Savisaare nimekirjas. Kui suur see nimekiri on, mida inimesed teevad ja kui palju neid on, kes tuleb Savisaare nimekirja. Kõik see suhteliselt suure saladuskatte all toimunud,,“ ütles Ernits viidates, et tõenäoliselt täna ka seda infot ei tule. „Aega on tegelikult 5. septembrini. Julge kuu veel,“ tõdes Ernits. „Ja Savisaarel endal ei ole vaja mingit valimiskampaaniat ka teha. Tema nimi on tema kaubamärk ja kõik need teod, mida ta teinud on, siis see rida, mis tema nimega seostud on, on ju uskumatult pikk. Kuid vaatame ja loodame, et asi kõige hullemaks ei lähe. Olukord on segane, kaardid on segamini löödud.

Kas Savisaare oma valimisliidu loomine võiks anda põntsu ka valitsusele? „Tegelikult see samm võib tähendada praeguse valitsuse koalitsiooni lõppu,“ ütleb Ernits. „Praeguses koalitsioonis, peale Marko Mihkelsoni ja Margus Tsahkna lahkumist IRL-ist, on koalitsioonil mitte enam 56 häält, vaid 54 häält. Ja kui Savisaare nimekirja tuleb näiteks paar meie fraktsiooni liiget, siis kahaneb koalitsiooni häälte arv 52-ni. Ja selleks, et võimul püsida, peaks olema vähemalt 51 häält, mis tähendab seda, et see võim muutub väga ebastabiilseks ja paari inimese käes saab olema koalitsiooni püsimise võti,“ ütleb Ernits. „Ja kuna taust on veel see, et IRL on kiires lagunemise faasis - kui kaks riigikogu liiget lahkusid IRList siis mitu nende kolleegi kaaluvad sama ja hetkel nad ei ole küll selle välja toonud aga ühel päeval võivad nad seda teha -, siis see tähendab tegelikult selle koalitsiooni lõppu. Nii et sellel eilsel sammul võivad olla väga tõsised tagajärjed,“ tõdeb ta. „See tähendab, et kui Euroopa eestistumise ajal valitus laguneb, siis tuleb ümber mängida Bulgaariaga ja tal tuleb ootamatult poole aasta keskel tervet Euroopat juhtuma hakata. See tähendab ka totaalset segadust Euroopa poliitilises süsteemis. Nii et üks väike samm, aga selle mõjud võivad olla väga-väga suured.“

Mida ütleb Ratas

Peaminister ja Keskerakondlane Jüri Ratas jagas oma Facebookis seisukohta, et Eesti Keskerakond läheb kohalikele valimistele kogu Eestis ja Tallinnas väga tugeva nimekirjaga. „Kõik Keskerakonna Tallinna esinumbrid on kogenud linnajuhtimises, riigi tasandil või mõlemas. Meid toetab üle poole pealinna elanikest, sest me ei anna tühje lubadusi, vaid reaalselt töötame iga Eestimaa inimese heaolu eest. Rahulolu uuringud näitavad, et lausa 95% inimestest on elukeskkonnaga Tallinnas rahul. See on Keskerakonna meeskonna, meie kõigi pikaaegse töö tulemus,“ kirjutab ta.