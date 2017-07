Täna kohtub ookeanitaguse külalisega president Kersti Kaljulaid. Koos osaletakse ka Kadriorus toimuval küber- ja innovatsiooniteemalisel ümarlaual. Kaljulaidi sõnul kavatsetakse Mike Pence’ile tutvustada Eesti innovatsiooni digitaalse ühiskonna ülesehitamisel ja küberjulgeoleku valdkonnas. “Eestil ja Ameerika Ühendriikidel on juba küberjulgeoleku vallas väga hea koostöö, kuid meie eesmärgiks on seda veelgi süvendada,“ kinnitab president. Pence kohtub Kadriorus ka spetsiaalselt selleks Tallinna sõitnud Läti riigipea Raimonds Vējonise ning Leedu riigipea Dalia Grybauskaitėga.

Kes on asepresident Mike Pence?

Kuigi Mike Pence pole sugugi mitte esimene Ühendriikide asepresident, keda on Eestis võõrustatud – 1992. aasta veebruaris põikas siit läbi George H. W. Bushi aegne teine mees Dan Quayle -, siis nii kiire külaskäiguga pole ookeanitaguse suurvõimu värske administratsioon oma väikeliitlast varem austanud. Endist Indiana osariigi kuberneri Mike Pence’i peetakse keevalise ja vastuolulise presidendi Donald Trumpi tasakaalustajaks. Ise peab Pence end eelkõige kristlaseks, millele on tähtsuse järjekorras lisanud ka konservatiivi ja vabariiklase. Iiri juurtega Mike Pence ehk Michael R. Pence sündis Indiana osariigis Columbuses 7. juunil 1959. aastal.

Ülikoolis on Pence õppinud ajalugu ja õigusteadust. Ta on töötanud juristina, juhtinud sihtasutust Indiana Policy Review Foundation (Indiana poliitika analüüsi sihtasutus). Asepresident on Indianas juhtinud ka omanimelist programmi The Mike Pence Show, mis koosnes vestlussaateid raadios ja iganädalast ühiskonnaprobleeme käsitlevat telesaatest. Pence’ide peres on kolme last – Michaeli, Charlotte’i ja Audrey. Pence on korduvalt kandideerinud Ühendriikide esindajatekotta ehk kongressi, kuhu tal õnnestuski 2000. aastal Indianast valitud saadikuna 40-aastaselt tööle asuda. Pärast seda on teda kongressi valitud veel kuuel korral. 2013. valiti Pence Indiana osariigi 50. kuberneriks, kellena töötas, kuni värvikas kuid poliitikas kogenematu Donald Trump ta endale asepresidendi kandidaadiks valis. Pärast Trumpi valimisvõitu 8. novembril 2016. aastal tuligi Pence’ide perel taas kohvreid pakkima hakata, et koduosariigist jälle Washingtoni kolida.

Ühendriikide asepresidendi roll on paika pandud nii põhiseaduses kui ka omavahelises tööjaotuses ametis oleva presidendiga. Näiteks on asepresident Ühendriikide senati formaalne juht. Kirjutamata tava, mille kohaselt rahvusvaheliselt tähtsatel matustele esindab Ühendriike tavaliselt asepresident, pole Pence veel omal nahal proovida saanud. Küll on asepresident vaatlejate hinnangul juba andnud märku andnud välispoliitilisest aktiivsusest, millest on osa saanud ka Balti riigipead..

President Trumpi kriitikud avaldanud arvamust, et praegune asepresident sobiks oma ülemuse toolile märksa paremini. Läbi ajaloo on 14 Ühendriikide asepresidenti 48-st saanud hiljem maitsta ka riigi esimese mehe muresid ja rõõme. Viis neist on ise kandideerinud presidendiks, üheksale neist on õnn naeratanud tänu presidendi surmale. Gerald Ford tõusis presidenditoolile tänu Richard Nixoni kõmulisele tagasiastumisele. Nii et pole sugugi välistatud, et neil päevil võõrustame ka tulevast Ühendriikide presidenti, mida on ära märkinud mõned kohalikud asjatundjad.

Visiidi märksõna - küberkaitse

“Pence'i visiit on ilmne tõendus Eesti ja USA väga headest suhetest,” kinnitab Õhtulehele Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson. “Eestil on uue administratsiooni ja kongressiga väga tihe läbikäimine, kohtumisi on rohkem kui ühegi varasema administratsiooni esimestel kuudel. Pence'i visiidi üheks peamiseks märksõnaks on küberkaitse. Siin on kahel riigil teineteisele palju anda.”

Mihkelsonil pole kahtlust, et USA suhtub väga tõsiselt oma kohustustesse NATO raames ja eeldab seda ka teistelt liitlastelt. “Eesti on kohusetundlik liitlane, panustades oma iseseisva kaitsevõime tugevdamisse enam kui 2% SKPst,” lausub poliitik. Tähtsale visiidile eelnenud laupäeval hellitas kogenud välispoliitik Enn Eesmaa Vikerraadio hommikuprogrammis lootust, et ehk õnnestub kõrge külaliskäigu raames ka mõnele majandusvaldkonda kuuluvale initsiatiivile hoog sisse anda. Hiinlased olevat Eesmaa sõnul omal ajal Eesti riigipea visiidi käigus endale siinset koolimööblit tellinud.

Enamtõenäoline, et ametlike kohtumiste raames võetakse aga jutuks Ühendriikide kongressis läinud nädalal vastu võetud nn uus Vene-vastaste sanktsioonide pakett. Siin peavad võõrustajad väga ettevaatlikud olema, sest meil on häid suhteid vaja hoida ka Euroopas. Kas meie riigijuhid kõrgelt külaliselt ka mõne juhtnööri või soovituse saavad, võib ehk lähipäevadel selgeks saada.