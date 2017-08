Evelin: Poest ma valmissmuutisid osta ei soovita. Sa ei tea kunagi täpselt, mis sinna sisse topitud on. Lisatud võib olla nii kahjulikke e-aineid, paksendajaid, püreesid, mahlasid, magustajaid, suhkrut. Kuna tervisliku smuuti valmistamine on imelihtne, siis mikserda see kokku parem ise.

Nii magu, maks, sooled kui neerud teevad igapäevaselt kõvasti tööd, et hoida keha mürkainetevaba. Mitmed keha puhastavad protseduurid võivad olla suureks abiks ja just puhastavad smuutid on parim valik – neid on lihtne teha, nad on maitsvad ning varustavad keha paljude vajalike mineraalainetega.

Organismi puhastavad smuutid aitavad ka liigsetest kilodest lahti saada, sest keha puhastamine ja kaalu langetamine käivad alati käsikäes.

Imemaitsva ja üliefektiivselt keha puhastava rohelise smuuti retsept:

Vaja läheb: 1 tass ananassitükke, 1 suur peotäis (1 tass) spinatilehti, 1 roheline õun, 1 tass jahtunud rohelist teed, paar tükki ingverit, 1 tass kookosvett, 1 spl sidrunimahla, 2 tl mett, pool kurki, 6-8 piparmündilehti.

Smuuti valmistamine: pane blenderisse spinat ja ingveritükid, vala neile peale roheline tee ja kookosvesi ning sega kogu mass ühtlaseks. Lisa ananassitükid, hakitud roheline õun ja kurk ning sega taas ühtlaseks. Seejärel lisa mesi, sidrunimahl ja piparmündilehed, blenderda uuesti, vala klaasi ja joo.

Mmm..., kui maitsev, kas pole!