Minu soovitused oleks: Esmalt söö silmadega, seejärel küsi teenindajalt mida üks või teine kook või magustoit sisaldab. Küsija suu pihta ju ei lööda! Pean samas tunnistama, et kui mõne kohviku uksest juba sisse astun, siis olen tõepoolest teenindaja õudusunenägu ja tal tõusevad karvad püsti. Aga mul on sellest ükskõik, sest mina seisan selle eest, et mina pean teadma mida ma söön. Tegemist on minu tervisega ja muu ei loe.

Makroonikuninganna Angeelika Kang: Mina söön magusat iga päev. Loomulikult mitte meeletutes kogustes, aga koogi või saiakese päeva jooksul kindlasti. Kas teadsite, et ühes makroonis on üks teelusikatäis suhkrut. Kahjuks küll valget suhkrut, sest pruunist suhkrust pole makroone võimalik valmistada. Aga sel juhul võiks võtta makrooni või kooogi kõrvale näiteks tassikese magustamata kohvi või teed.

Aga kui mul on vastupandamatu koogi isu, siis mina võtaksin näiteks mango-vaarika mascarpone tordilõigu. See on õhuline, kuna selles on hästi palju marjapüreed, mis on vahtu aetud. Ehk siis see on väga kerge ja seal on värsked vaarikad vahel ja peal. Teine variant oleks miskit kohupiimaga.

Evelin: Teine aspekt, millega tuleks kindlasti kohvikusse astudes arvestada palju me juba samal päeval söönud oleme. Kui oleme söönud korraliku lõuna või õhtusöögi ning sellele lisaks võtame veel paraja portsu magustoitu, siis me loomulikult võtame kaalus juurde. Näiteks küllusliku lõunasöögi järel võiks pidada pausi ja alles paari tunni pärast nautida magusat. Ja üleüldse, soovitaksin väikesed patustamised jätta päeva esimesse poolde, mitte hilistesse õhtutundidesse.

Täiskasvanul on olenevalt energiavajadusest (näiteks 2000 kcal või 3000 kcal) mõistlik süüa päevas kokku maksimaalselt 50-75 grammi ehk vastavalt energiasoovitusele umbes 10-15 teelusikatäit lisatud suhkruid. Lastele on soovituslikud kogused siiski kordades väiksemad.

Osa lisatud suhkrutest saadakse toidupüramiidi viie põhigrupi toitude koostisest nagu suhkur, magusad ja soolased näksid. Seetõttu antakse selles grupis olevate toitude tarbimiseks eraldi soovitused, mis võtavad juba arvesse seda, et lisatud suhkruid saadakse ka teistest toidugruppidest.

Sellest grupist ei tohiks täiskasvanud päeva jooksul kokku saada üle nelja, lapsed üle kahe portsjoni.

Magusaportsjonite hulka tuleb arvestada ka ise toidu valmistamisel, näiteks putrudes, magustoitudes ning jookide sees, näiteks tees, kohvis, kasutatud suhkru- ja meekogused. Samuti tuleb siia hulka arvestada suhkruga magustatud jogurtites ja kohupiimatoodetes sisalduv suhkrukogus, mis võib olla isegi kuni üks portsjon 100 grammi toote kohta.

Miks peaks lisatud suhkrute tarvitamist piirama?

Kui süüa kestvalt liigselt lisatud suhkruid ja neid sisaldavaid toite, siis ei ole võimalik toituda mitmekesiselt ja tasakaalustatult ega kätte saada kõiki vajalikke toitaineid. Aga pisut magusat igasse päeva pole tõesti katastroof.