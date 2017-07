Kes meist ei mäletaks millise visa järelekindlusega püüdis Toivo realiseerida Eesti tehnikaspordi suurimat unistust — aidata oma pojal Marko Asmeril tõusta Vormel 1 klassi piloodiks. Tema rahakotile ja unistusele andis kahjuks põntsu 2009. aasta majanduslangus. Seejärel leidis ta endas nii palju jõudu, et hakkas laulma, võitis isegi Kuldse Plaadi ning on täna üks enimmüüdud artiste Eestis.

Tänavu 70 juubelit tähistanud ärimees ja muusik Toivo Asmer on õnnelik mees, keda elu keerdkäigud ja raskused nii lihtsalt rööpast välja ei löö. Vanavanaisa staatuses mees oskab hinnata väärtusi, mida on võimatu rahas mõõta. Suur perekond, toetav abikaasa Kristel (48) ja kaunis kodu Tabasalus on tema jaoks kullast kallimad.

Mina olen hommikuti võileiva sööja. Lihtne maal kasvanud poiss ja vähenõudlik. Ega minu emal ja vanaemal polnud eriti aega hommikuti süüa teha, isegi putru mitte. Tuli varakult loomi talitama minna ja peale seda ootasid põllutööd. Mulle öeldi, et võta kapist ja tee ise midagi, kui ärkad. No näiteks praemuna. Seda söön ka täna suurima hea meelega, sest olen harjunud sellega. Omlett mulle nii väga ei maitsegi. See on minusuguse lihtsa maamehe jaoks liiga peen.

Aga süüa teha oskan ma üldiselt väga hästi. Eriline meister olen jõuluroogade valmistamisel. Tavaliselt teeme seda koos abikaasaga ja selleks kulub poolteist päeva. Meil on ju suur perekond. Mulle tulevad külla lapsed, lapselapsed ja lapselapselapsed, olen õnnelik mitmekordne vanavanaisa.

Aga täiesti tavalisel hommikul teeb meile hommikuti putru ikka emme Kristel. Laua katmine on siiski minu töö. Söögilaud peab olema ka hommikusöögiks kaunilt kaetud. Valge laudlina, korralikud noad kahvlid, kaunid nõud ja isegi küünla paneme põlema. Vaatame suurest koduaknast välja ja naudime. Siis olen küll õnnelik ja mõtlen, et mis elul viga on, kõik on ju imeline. Pere on koos, söök on laual, tuba on soe, riidu ei ole, lapsed on toredad. Lapsi on mul kokku viis, lapselapsi neli ja lapselapselapsi kaks.

Bravuuritari korraldatud varasel hommikusöögil Kadriorus, Faehlmanni kohvikus mekiti aga kohvikukülastajate suurt lemmikut, avokaadoleiba pošeeritud munaga.

Selle valmistamist vaata täpsemalt videost!

AVOKAADOLEIB POŠEERITUD MUNAGA

Koostisosad:

Muhu leib, 1 viil avokaado “Ready to eat” (½ avokaadot, lusikaga koorest eemaldatud ning viilutatud), toorjuust ( paksem kiht määritud leivale), talumuna 1tk, peedilehed, erinevad seemned umbes 5g, punane kirsstomat (2 tomatit, neljaks lõigatud), soola, pipart, sutsuke oliivõli Extra virgin

Valmistamine:

Rösti ahjus leivaviil ning pane vesi keema, et muna pošeerida. Võta küps avokaado, eemalda ½ avokaadot koorest ning viiluta pikkupidiselt. Määri röstitud leivaviil toorjuustuga ning aseta toorjuustule avokaadoviilud, maitsesta soola ja pipraga. Pošeeri muna soola ja äädikaga maitsestatud vees. Seest pehme muna võtab ca 2 minutit (oleneb muna suurusest). Aseta muna avokaadole ja maitsesta soola, pipra ja oliivõliga. Kaunista taldrik peedilehtede ja kirsstomatidega, peale raputa seemnesegu.

Head isu!