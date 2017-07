Pärimusmuusika Festivali ametlikud järelepeod peetakse Ugala teatris ja täna astuvad piduliste ette lavale Meister Jaan ja Silver Sepp eriprojektiga „Naelapillihullus“.

Muusikud lubavad, et puutüvede ja naelte ürgvibratsioon kohtub analoogsüntesaatorite ja parmupilli resonantsidega. Selline vibratsioonide algallikatel mängiv muusika äratab helisema, miskit, mis on ehk juba aastatuhandeid tantsimist oodanud.

Eilsel esimesel hilisõhtusel järelpeol tegid muusikat Adeele Sepp ja Von Kuusk, DJ puldis keerutasid plaate Heidy Purga, Sander Mölder, Ringo Ringvee ja Tarrvi Laamann ning Erkin Antov. Bert On Beats esitles oma uut EPd „Global Warning vol.1“.

Eile õhtul said külalised Ugalas imetleda arhitektuuriinstatllatsiooni „Kosk“. Arhitektide Grete Veskiväli ja Eve Komp väljanuputatud taies seob kokku muusika, esinejad ja ürituse alad. Installatsiooni ehitamine on suuresti võimalik tänu aktsiaseltsile Värska Vesi, kes ammutab Eesti maapõuest mineraalvett. Värska Vesi juhatuse esimees Urmas Jõgeva ütleb, et nad kasutasid Lõuna-Eesti ettevõttena võimalust toetada midagi nii märgilist nagu Viljandi Folk. Pealegi on oluline juhtida tähelepanu puhta vee ressursile, mida Eesti veel leidub - see on tervislik, looduslike mineraalidega, tööstuse poolt rikkumata vesi, lisab Jõgeva.