Ajakirjanik Neeme Raua jaoks on õhtuti koju tulles suurim rõõm see, et teda ootab seal neljakuune koerapoiss Maximillian.

"Siis läheme koerteplatsile, kus ta saab ennastunustavalt joosta ja teistega mängida. Olen seal ka ise kohtunud päris huvitavate inimestega. Koerte ja nende omanike maailm on täiesti omaette maailm, minu jaoks uus," rääkis Raud intervjuus Laupäevalehele.

"Mulle on vaja üht truud sõpra ja tundub, et nüüd on ta siin," tunnistas mees.

Refereeritud artikli täistekst Eesti Päevalehe Laupäevalehes.