Poole liitri odavama klassi viina ja õlle kuuspaki hind on pikka aega püsinud üsna sarnane – no euro siia-sinna. Nüüd peab aga poes jälgima kindlasti allahindluste ja sooduskampaaniate silte, et saada kuuspakk kätte soodsamalt kui sealsamas kaupluses müügil olev kõige odavam poolik.

Kui nutikal pensionäril on igav ja ta tahab ajaviiteks eakaaslasi ärritada, arutleb ta järgmiselt: „Vene ajal sain 150 rubla palka ja viin maksis laias laastus viieka, nüüd saan päält 300 euro pinssi ja viin on ikka viie tuuris. Tähendab – elu on läinud vähemalt kaks korda paremaks“.

Kes vanematest härradest ei mäletaks: Brežnevi ajastu ühel pikal perioodil maksis viin 4,12. No ja nüüd leiab odavama pooliku umbes kuue ja poole euro eest.

Loomulikult on rehkendus keskmisse palka ja pensionisse pisut meelevaldne, sest näiteks kommunaalkulud või kütuse hind pole Brežnevi päevadega võrreldavad. Aga tõsi on see, et nõukogude ajal oli viin keskmise palgaga kõrvutades kõvasti kallim kui praegu. Enamik poekette üritab siiani hoida üht odavamat marki pooleliitrist viina 6,5-7 euro juures. Rehkendage, mitu kasti hundijalavett te oma netopalga eest osta saaksite. Tuleb hirm peale?