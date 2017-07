Kui Prantsuse luksusbränd Isabel Marant tõi turule kobakad, peidetud platvormiga tossud, ei suutnud keegi uskuda, et sellised jõleda välimusega käimad kunagi populaarseks saavad. Just see aga juhtus ja nüüd on need maailma ühed ihaldusväärsemad tossud.

Isabel Marant on Chaneli kõrval üks Prantsuse tuntumaid moemaju, mida kogu maailma moefännid jumaldavad. Selle lõi samanimeline disainer 1991. aastal ning see sai oma boheemlasliku stiili poolest Prantsusmaa kõrval väga populaarseks ka Itaalias ja Jaapanis.

(Vida Press)

2009. aasta on moemaja ajaloos märgilise tähendusega, sest siis toodi turule peidetud tallaga Beketti nime kandvad tossud. Kuigi viimased nägid üsna veidrad välja, hakkasid need kõigest hoolimata moefännidele nii meeldima, et neist sai Isabel Marant'i läbi aegade kõige populaarsem toode. Nii otsustatigi, et tossudest saab moemaja ikoon, mis tuuakse igal hooajal tagasi. Senimaani on otsus ennast igati õigustanud, sest need on endiselt moerahva seas tõeline hitt ning sageli müüakse need kiiremini läbi, kui poed neid juurde tellida jõuavad. Seejuures väärib märkimist, et sõltuvalt ostukohast tuleb tossude eest käia välja 300–500 euro ringis.

Kellel tekkis nüüd isu selline ikoon jalanõukappi soetada, kuid arvab, et kobakad käimad teevad jalgadele karuteene, siis bränd kinnitab, et see on vale arusaam. Nimelt pikendab tossu sisse peidetud platvorm jalgu täpselt nii palju, et need tunduvad tegelikust pikemad ja siredamad. Neid tohib kõigega kanda ning kui keegi küsib, miks selliseid asju on üldse vaja, siis põhjendus on lihtne: “Tegemist on šiki vabaajajalanõuga!” Vähemalt nii ütleb Isabel Marant'i moemaja...