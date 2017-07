Kas sinulgi on meie nii-öelda suvest kopp ees ning plaanid päikest lõunamaale otsima minna? Sellisel juhul seisab sul lähiajal ees paras katsumus – kohvri pakkimine. Mida on kõige targem soojale maale kaasa võtta, et poleks vaja millestki puudust tunda, kuid samas ei peaks pool tonni kaaluvat pagasit järel vedama?

Lootus, et kehv suveilm lõpuks ometigi järele annab ning tuleb kauaoodatud kuumalaine, mis kestab rohkem kui mõned päevad, hakkab ilmselt enamikul kustuma. Reisibüroodki on juba hõisanud, et nigelad soojakraadid on pannud inimesi hulganisti soojale maale põgenema, et kas või nädala jagugi normaalset suveilma nautida. Et päikesereisi saaks täiel rinnal nautida, tasub kõik vajaminev pakkida käsipagasisse, sest siis on kindel, et kohale jõudes pole pagas kadunud ja puhkus seetõttu rikutud. Samas on siis ruumi vähevõitu ja pakkimine paras väljakutse. Seega, mida võtta, mida jätta ja kuidas kõik ära mahutada? Alljärgnevalt leiad pakkimisnimekirja, mida järgides sa ei tunne reisil millestki puudust.

NAISE KOHVRISSE

· Bikiinid (Võta kaasa vähemalt 2-3 paari bikiine. Ühest paarist tüdined kindlasti ära ja ühtlasi pole märgades bikiinides eriti tervislik ringi käia.)