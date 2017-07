"Mis sest, et sai on nüüd must, ka must burks peab olema klassikaline. Vahele läheb ikkagi isetehtud pihv, marineeritud kurgid, hästi palju kapsast ja maitsestatud kastmeid. Kõige paremad on muidugi enda soolatud koduaia kurgid ja isetehtud ketšup või mõni muu kaste," tõdeb Margus ja soovitab musti kukleid väikestest pagarikodadest otsida.

Must burger sündis kolm aastat tagasi. 2014. aasta septembris kirjutas Fox News, et Burger Kingi filiaal Jaapanis tuli välja uusima burgeritootega, mida nimetatakse Kuro burgeriks (jaapani k must burger). See burger oli läbinisti must, kahe musta kuklipooliku vahele käis ka must juustuviil, millele oli lisatud bambuse sütt: lisadoosi tumedust andis burgerile veel must sibula-küüslaugu-sojakaste, mis oli kalmaaritindiga mustaks värvitud. Eestisse jõudis moodne tänavatoit tänavu aprillis, kui Circle K ja Statoili tanklate teenindusjaamad hakkasid pakkuma uut ÖÖ burgerit. Saiad on süsimustaks värvitud taimse söega.