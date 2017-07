Millised toidunõud? Suurem osa inimesi ostab piknikuks ühekordsed toidunõud, mille saab pärast einestamist minema visata. Osa piknikusõpru on siiski veendunud, et loodusesse minnes on siiski parem võtta kaasa harilikud nõud. Näiteks on klaasidest juues jookide maitse hoopis parem. Toidunõude värvuse puhul kehtib reegel, et need oleksid ühetoonilised või vähemasti sobiksid omavahel kokku. Ruuduline tekk või hoopis mööbel? Üks võimalus on looduses istuda kangast tekil, kuid kahtlemata on mugavam end sisse seada kokkupandavatel toolidel ja süüa laua taga. Ka võrkkiik läheb asja ette.

Kuhu suund võtta? Reeglina minnakse ikka kas aeda, parki, metsa või järve kaldale. Võib aga suunduda ka mere äärde. Liivaranna puudus on see, et seal pole lihtne roogasid ja toiduaineid liivaterade eest kaitsta ja tekile kaetud laud võib lendu minna. Kindlam on võtta kaasa laud.

Mõnus on end sisse seada loomaaias, vabaõhumuuseumis ja botaanikaaias, kus piknikulistele on loodud suurepärased tingimused. RMK külastuskohtades on sageli olemas ka grillimistarvikud. Millised toidud-joogid? Üldjuhul võetakse kaasa kergemaid vahepalasid ja snäkke: sobivad soolased võileivad, singirullid, juustusnäkid, köögiviljakangid dipikastmega, küüslauguleivakesed või kananagitsad. Maiustamiseks sobid enda küpsetatud muffinid, kommid või šokolaaditahvel. Puuviljad tasub kodus ära pesta, suupärasteks tükkideks lõigata ja siis karpi pista. Klassikalise piknikujoogi vahuveini asemel sobib ka maitsestatud vesi. Mida peale söömise teha? Siin mõned võimalused: lendav taldrik, pallimängud, jalutamine, pildistamine ja lauamängud.