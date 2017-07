Keskerakonna peasekretäri Mihhail Korbi sõnul on tal kahju, et erakonna endine juht Edgar Savisaar peab kohalikel valimistel Tallinna üldnimekirja esinimbrina kandideerimist mõnitavaks.

Korbi sõnul on Savisaart mitu korda kutsutud nimekirja ning see pole vat pakkumine, vaid see on võimalus, vahendab ERRi uudisportaal.

Savisaar tegi kolmapäeval suhtlusvõrgustikus avalduse, milles nimetas erakonnakaaslaste poolt talle Tallinnas valimistel üldnimekirja esinumbri koha pakkumist mõnitamiseks.

"Varem ei olnud üldnimekirja esinumbrina kandideerimine mõnitamine," lausus Korb, märkides, et mitmetel eelmistel kohalikel valimistel kandideeris Savisaar lisaks Lasnamäele ka üldnimekirja esinumbrina.

"Kui Savisaarele see koht ei sobi ja ta peab seda mõnitamiseks, siis see on tema õigus ja siin pole muud rääkida," lausus Keskerakonna peasekretär.