Sotsiaalministeerium ning majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ühendavad suvepäevade korraldamisel jõud. „Suvepäevad korraldatakse augustis Viljandimaal. Esineb Imre Saarna and the Beat ning kavas on meeskonnamängud ja sportlikud ühistegevused,“ rääkis sotsiaalministeeriumi kommunikatsiooninõunik Oskar Lepik. Majandusministeeriumi pressiesindaja sõnul rahastavad ministeeriumid suvepäevade korraldust osaliselt. Ministeeriumi töötajatel tuleb maksta osalustasu 15 eurot, nende kaaslastel 20 eurot. Lõplik eelarve sõltub osalejate arvust. Peole registreerimine veel käib.

Keskkonnaministeeriumile ja selle haldusala töötajatele korraldatakse 17. augustil Käsmus suvepäevade asemel suveseminar. „Seminari lõplik eelarve sõltub osavõtjate arvust, sest ürituse eelarvesse on arvestatud osalustasu, mis on 15 eurot,“ ütles avalike suhete osakonna juhataja Berit-Helena Lamp. „Päeva veab Kalvi Kants ja esineb ansambel Päike.Re.Satas. Programmi mahuvad ka sportlikud tegevused ning ekskursioonid, mida veavad meie töötajad,“ lisas ta.

Välisministeerium peab augusti keskel Nelijärvel suveseminari, mille põhiteema on Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumine, äridiplomaatia ja aktuaalsemad välispoliitilised teemad. Sellele järgneb mitteametlik osa, kuhu on esinema kutsutud rokkbänd Elephants from Neptune. „Omaosalus on 20 eurot. Ministeeriumi panus sõltub osalejate arvust, mis praegu pole veel lukus,“ sõnas ministeeriumi meedianõunik Maria Murakas.

Maaeluministeeriumi avalike suhete nõuniku Karolin Lillemäe sõnul kavandatakse neil suvepäevade asemel hoopiski ühist koolituspäeva, kus räägitakse ettevalmistamisest Eesti eesistumiseks ja maaeluministeeriumi väärtuste kinnistamisest. Kuna koolituspäeva alles planeeritakse, pole kulud veel Lillemäe sõnul selgunud.

Ka siseministeeriumis on leitud suvepäevadele alternatiiv: peresõbralik piknik, mis peetakse augusti lõpul Harjumaal. „Kavas on meeskonnamängud, õpitoad ja heategevuslik ministeeriumi töötajate hoidiste oksjon. Muusikalise poole eest hoolitseb Juss Haasma koos ansambliga Trickster,“ rääkis siseministeeriumi kommunikatsiooninõunik Siim Kumpas. „Pikniku eelarve sõltub osalevate inimeste arvust, mis aga alles selgub.“

Kaitseministeerium ei korralda ametlikke suvepäevi ja nagu eelmistelgi aastatel, piirdutakse ühepäevase ühisväljasõiduga, et tutvuda lähemalt mõne riigikaitselise objekti või riigikaitsega tegeleva organisatsiooniga. Tänavu saavad ministeeriumi töötajad Männikul Kaitseliidu harjutusalal lähemalt tutvuda Kaitseliidu tööga. Ka ei toimu suvepäevi rahandusministeeriumis, haridus- ja teadusministeeriumis ning kultuuriministeeriumis.

Maksu- ja tolliameti pressiesindaja Mailin Aasmäe kinnitas, et neil sel aastal suvepäevad toimuvad. Täpsemalt suvepäev, mis peetakse veel sel kuul Lääne-Virumaal Lammasmäel. „Töötame Eesti erinevates maakondades, kokku on meid veidi üle 1400 inimese ja see on ainus sündmus aasta jooksul, et vabamas õhkkonnas kokku tulla. Soovi korral on võimalus ka pereliikmed kaasa võtta,“ rääkis Aasmäe. „Arvestame, et ameti töötajaskonna kohta kokku on kulu inimese kohta 25 eurot ja omaosalus on 5–25 eurot. Päeval on rõhk ühistel meeskondlikel tegemistel ja õhtul esineb ansambel Kruuv.“

Politsei- ja piirivalveamet keskselt suvepäevi ei korralda. „Mõned struktuuriüksused või prefektuurid peavad eraldi suvepäevi, kuid see ei ole keskselt koordineeritud,“ kinnitas kommunikatsioonijuht Kristi Ruul. Ka päästeametis suvepäevi ei toimu.