Toitumisnõustaja Erik Orgu on tõenäoliselt inimene, kelle ilmumine mistahes söögikohta mõjub kui toidukriitiku külaskäik, ja kui tema suust kõlanud sõnad on heakskiitvad, on see tunnustus selle asutuse köögile. Tallinnas asuv Argentiina restoran, mida Erik Orgu külastas, võib samavõrra rahule jääda kui toiduasjatundja ise, sest Erik iseloomustab õhtusööki ülivõrde piires.

Argentiina on tundud grillikodu ja liharestoran. Millised on teie igapäevased toitumisharjumused liha silmas pidades?

Selle restorani menüü sobib mulle ja tervislikult toituvale inimesele suurepäraselt, sest valikus on palju maitsvat liha, kana ja mereande, mille kõrvale saab lisanditest valida tervisliku salati ja taimsed kastmed.

Erik Orgu peab head enesetunnet liiga tähtsaks, et rämpstoitu süüa (Kert Kruusakivi)

Kas liha on tervisele vajalik või pigem mitte?

Vajame valku ja mõistlikus koguses. Iga inimene võib ise otsustada, millisest allikast ja kui palju ta sööb, aga minimaalne kogus võiks olla 0.8g/1kg kohta, et vältida lihasmassi kadu.



Kui palju erineb teie toitumine suvel talvest?

Minu toitumine on aastaringselt sama, ainuke asi, mis muutub, on see, et suvel ostan taimse toidu turult. Soovitan seda kõigile, sest turult saab supertoitu soodsa hinnaga.

Mille alusel ja kuidas te valite toitu väljas või näiteks reisil?

Minu toiduvalik oleneb esiteks sellest, mitmendat toidukorda sööma hakkan, sest viimasel toidukorral ma süsivesikuid ei söö. Nii talitasin ka Argentiinarestoranis, kuna oli õhtusöök. Teiseks, eeldades, et kõik on tervislik, siis lähtun sellest, mis kõige isuäratavam on.

Kas vahel patustate ka mõne toiduga?

Seda pole enam ammu juhtunud, sest distsipliin on nii tugevaks muutunud ja hea enesetunne nii tähtsaks, et ei suuda mingit rämpsu süüa. Kui midagi kavavälist söön, siis kvalifitseerub see ikkagi tervisliku toiduna, näiteks datlid, ja paki pekaanipähkleid söön korra kuus.

Kuidas suhtute uutesse maitsetesse? Pigem skeptiliselt või proovite uusi asju hea meelega?

Uued maitsed on alati teretulnud, aga ekstreemseid asju ei söö, näiteks kiskjad ja kurikuulus Rootsi konservis kala suströmming.

Kuidas kommenteerite restorani menüüd, selle terviklikkust?

Väga palju on tervislikku toitu ja see tegi valiku raskeks, sest nii paljusid asju tahtsin proovida ning võtsingi kaks eelrooga ja pearoa, magustoite unustasin vaadata.

Millise valiku tegite ja miks?

Esimene toit oli foie gras, sest seda soovitati, siis tiigerkrevetid küüslaugu kastmega, kuna neid polnud ammu söönud ja kolmandaks antrekoot, salat ja mais, sest see sarnanes mu toitumiskava õhtusöögiga. Valikud olid teadlikud ja esimesed kaks kerged, sest liiga suured kogused toitu tekitavad halva enesetunde ja see tekitab ebavajaliku halva emotsiooni.

Kuidas toit maitses? On see ka tervislik?