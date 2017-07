Tallinlane Jaan-Hendrik ütleb, et peab Lõuna-Eestis Läti piiri ääres asuvas suvilas ka tulevikus hakkama saama kõigest käputäie vabalevi telekanalitega. Tema arvates ei ole mõistlik soetada vaid mõneks suvekuuks kallist paketti, mille eest peab maksma ka talvel, hoolimata sellest, et suvekodus pole siis kedagi. Ida-Virumaal Avinurmes suvitamas käiv Harku valla elanik Peeter ei hakka igatsema tuleval nädalal vabalevist kaduvat TV3 ja Kanal 2. „Üldiselt on mul ükskõik, kui palju ma seda üldse seal vaatan. Eks kohalikel, kes aasta läbi seal elavad, võib olla ebamugav.“ Ta ei kavatse ka muretseda mõnda paketti. „Mis mõttega ma maksan suurt raha?“

Ka Telia Eesti pakub võimalust saada telekanalid suvilasse tähtajatu lepinguga. Klient saab digiboksi ja vaja on internetiühendust. Teenuse nimi on „Minu.TV“, mille kuutasu on 6 eurot.

Jaanipäeva paiku teatasid TV3 ja Kanal 2, et lahkuvad 1. augustist vabalevist. Seepärast otsivad kümned tuhanded telefirmat, et kindlustada meelepäraste kanalite nägemine ka pärast 1. augustit. „Huvi Viasatiga liitumise vastu on pidevalt kasvanud alates juuni keskpaigast, kui TV3 ja Kanal 2 andsid teada vabalevist lahkumisest. Klienditeenindusse tulevate kõnede arv on kasvanud nüüdseks juba neljakordseks ning erinevate päringute arv ületab julgelt 10 000 piiri,“ tõdeb Viasat AS meediasuhete juht Karin Laurima.