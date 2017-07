Hall vihmaootuses suveilm, tinakarva lained vajuvad rahutult ettevõtja Raimo Kägu mitme jalgpalliväljaku suuruse kinnistu randa, kus nukralt suruvad tuulele vastu kolm piiritulpa. Meie mitu kuud ette valmistatud intervjuu lõpuks toimubki. Sest mehel on taas kiire aeg – käsil on kolimine Itaaliasse. Arrivederci, Estonia! Kuigi me kohtume esimest korda ja pole ka kunagi varem suhelnud rohkem kui telefonitsi intervjuud kokku leppides, on tunne nagu jätaks kellegagi lõplikult hüvasti. Seetõttu saab intervjuust nalja ja vimkamehena tuntud Käguga mu ajakirjanikuelu üks nukramaid.

Millega te praegu tegelete?

Valmistun pensionile minekuks. Mul on jäänud veel pool aastat ja siis ma olen vaba nagu prügimägede tuul! Olen kõik kohustused Eesti riigi ees kandnud ja puhkaksin nüüd. Ja praegu ma harjutan selleks eluks, teen pikemaid nädalalõppe ja valmistan Itaalias oma elamist ette, et seal vähe soojemas kliimas olla. See kliima, mis siin on, see kuidagi ei rahulda.

Ma arvan, et ma ei kuulu nende eestlaste hulka, kes kiruvad ja kiruvad ja jäävadki kiruma ning surevad ka kirudes. Ma leian lihtsalt parema võimaluse ja lähengi sinna. Nagu Edgar ütleb: "Tehtud!" Ma olen viimased paar aastat olnud Itaalias rohkem kui Eestis.