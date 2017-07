Ärimees Oleg Gross on sündinud Rapla maakonnas Kivi-Vigalas. „Sündisin seal 11. jaanuaril. Ema jutu järgi tean, et aknad olid härmas ja palatid nii külmad, et vesi läks pesukausis jäässe,“ räägib Gross. „Sain imikuna seal samas haiglas seetõttu kõva bronhiidi.“ Pärast poolt aastat koliti Kivi-Vigalast ära.

Rakvere Vallimäge peetakse tänu seal asunud linnusele Rakvere vanimaks asustatud alaks. „Olen Vallimäel mitu korda käinud, seal on väga palju huvitavaid atraktsioone!“ kiidab Gross. „Seal õpib vana aja kombestikku, näeb suurtükke ja saab näiteks raha vermida. Seda kõike peab minema ikka kohapeale vaatama,“ on Gross kindel. Ärimehe sõnul on see eriti huvitav suurema ajaloo huviga inimestele.

Kesklinn ja promenaad

„Kui vaadata, kui vähe on Rakveres suuri tugevaid ettevõtteid ja riigiameteid, kus oleks hea nuuma peal inimesed, siis selle kohta on Rakvere väga ilus ja korralik,“ seletab Gross. Nii peabki ta omaette vaatamisväärsuseks Rakvere kesklinna ja promenaadi. „Graniidist kiviparkett ja kaarekujulised lambid, see on väga huvitav ja pikk promenaad,“ kirjeldab Gross.

Rakvere tammik

„Rakveres on väga oluline ajalooline tammik,“ ütleb Gross kindlalt. Rakvere tammik on ainulaadne metsatukk põhjamaises linnamaastikus – see on üks väheseid Põhja-Eestis säilinud tammemetsi. „Asub ta Rakvere Vallimäest lõuna pool.“ See tammik olevat olnud kunagi meie kaugete esivanemate püha hiis. Praegused tammed on aga pärit viimastest sajanditest, paljud on istutatud alles mõne aastakümne eest.