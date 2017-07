XXV Viljandi pärimusmuusikafestival on jõudnud täpselt poole peale, ning ees on veel kaks päeva raju folgipidu.

Juhan Uppin (Aldo Luud)

Laupäeva õhtul ootab lõõtspillimängija Juhan Uppin enim keskööl laululaval algavat ansambli Untsakad esinemist. „Untsakad on niikuinii igal folgil kohustuslikud, ent seekord ootan seda kohe eriti,“ nendib Juhan. „Mõnikord on neile antud pühapäevahommikune esimene kontsert, mil kõik on unised. Mehed laval ise ka. Aga nii palju kui ma mäletan, siis alati on neil öistel Untsakate esinemistel kõige ägedamad emotsioonid. Nad on saanud nii-öelda folgi sünonüümiks.“

Margus Põldsepp (Aldo Luud)

Untsakate lõõtsamees Margus Põldsepp soovitab aga seada laupäeva õhtul sammud ka tantsumajja, kus lavale astub Harri Lindmets. „Ta on nagu üks tõeline külakultuuri kandja. Tema isa oli pillimees, kelle juures ma Võrumaal õppisin oma esimesed lood. Tema isa käis juba ka minu vanaema ja vanaisa juures sünnipäevadel mängimas. Tema on tõeline pärimusmuusika edasikandja, kes on oma lood õppinud enda isalt. See on väga ehe ja lahe.“

Pühapäeval paneb ansambel Kukerpillid Viljandi folgile väärika punkti. Ka seda esinemist ei tasu maha magada. „Nad on tõelised tegijad, kes inspireerivad nii minu põlvkonda, minust nooremaid ja neist veel nooremaid,“ räägib Margus.