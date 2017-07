Kuuldused, et EKRE liige Jaak Madison on silma peale pannud lahutatud naisele ja kahe lapse emale, ärritavad seda osa erakonna toetajaskonnast, kes on veendunud, et mis jumal on kord ühte pannud, seda ärgu inimene – eriti aga poliitiline iidol – lahutagu. Ometi on elu korduvalt näidanud, et armastus kipub olema pime nii väljavalitu hariduse, päritolu, laste arvu, abielustaatuse kui ka palju muugi suhtes. Lugupidavat suhtumist väärivad need pered aga niikuinii.

Pakuvad, ei paku, pakuvad…

Mida täpsemalt ja kas üldse Keskerakond Edgar Savisaarele pakub, on raske juba järge pidada. Kuid et endine esimees on avalikult öelnud, et Tallinna üldnimekirja esinumbri koht mõjub mõnitusena, on selge, et Savisaare häälte püüdmiseks ei pruugi pelgalt austusavaldustest endisele juhile enam piisata. Peaministripartei korvisaamisi on piinlik pealt vaadata aga juba ammu ja nii tuleks Savisaare upitamine ükskõik millisele (au)kohale erakonna väärikuse hinnaga.