Prantsuse päritolu koomiksid on minu meelest üldjuhul alati veidrad olnud, vähemalt võrreldes muu maailmaga. Täpselt sama lugu on ka 1967. aastal alguse saanud seeriaga “Valérian et Laureline”, mille alusel lõpuks ometi ka üks suurejooneline mängufilm valmis otsustati vorpida. Ent, mis kõige tähtsam, projekti taga ei seisa keegi muu, kui kultuslike linateoste “Fifth Element” ja “Léon: The Professional” autor Luc Besson, seega see tähendab, et tegemist on hea filmiga, eks? Eks…?

Lühike vastus - ei. “Valerian ja Tuhande Planeedi linn” eksistentsi on lihtne kahtluse alla panna, sest film pakub uusi elamusi äärmiselt minimaalsel tasemel. Saame rääkida plusspunktidest, kui viskame pilgu peale teose erinevatele ohtratele efektidele - olgugi, et iga kaader näeb välja nagu eeltriloogia aegse Georg Lucase kõige märjem unenägu, ei hakka meeltel ekraani vaadates valus. Tihtilugu on asjad vastupidi ja osad stseenid peidavad endas elemente, mida on huvitav jälgida. Samas ei suuda kirev efektiorgia enda taha peita filmi ülejäänud probleeme ja võttes arvesse, kuivõrd palju pahna vaatajale näkku loobitakse (piltlikult muidugi), siis nad ikka tõega üritasid.

Üleüldine lugu on absoluutse tobeduse tipp, või vähemalt kusagile sinna lähedale jääv. Film räägib Valerianist ja tema partnerist Laureline’ist, kelle vahel (vähemalt paberil) on tohutul hulgal seksuaalset pinget ja mahasurutud tundeid. Kinolinale on sellest teooriast alles jäänud vaid fakt, et vahel nad seisavad üksteisele hästi lähedal. Samal ajal (või õigemini 30 aastat tagasi, sest kosmoses on teised reeglid) leiab valgusaastate kaugusel aset genotsiid - rahulik, looduslähedaste sinakate olendite (ja ei, ma ei räägi hetkel James Cameroni “Avatarist”) planeet hävineb, ent enne viimast hingetõmmet saadab planeedi printsess enda mälestused (ja, nagu hiljem selgub, ka osa enda hingest) Valerianile, sest…. Sest. Selle müsteeriumi uurimine viib paarikese (lõpuks ühel hetkel, sest siia-sinna on vahele topitud palju tarbetut) suurde kosmosejaama, mis on koduks tuhandete erinevate planeetide asukatele. Narratiiv on üdini etteaimatav ning see “kohustuslik viimasel hetkel paljastuv süžeepööre” oli selge esimesest hetkest alates, mil sellega seotud tegelane ekraanilt läbi vilksas.