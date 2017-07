"Kas sulle siis piisavalt litse ei jagu? Miks sa oma parima sõbra naisega nahistama pead?“ kurjustas Frank Sinatra võimukas ema Dolly, kui tema maailmakuulus poeg pärast järjekordse abielu karilejooksu kauni blondi peretuttava Barbaraga kurameerima hakkas. Kuid nende liit kujunes Sinatra pikimaks abieluks, millele tegi lõpu alles laulja surm 1998. aasta mais. Selle teisipäeva hommikul järgnes 90aastane Barbara oma armastatud mehele.

Barbara Sinatra kirjutas oma elulooraamatus “Lady Blue Eyes: My Life with Frank“ (“Preili Sinisilm: Minu elu koos Frankiga”; 2011), et oli pärit vaesest perest. Barbarat oli klassis võõriti vaadatud – plika oli kõrend, kes rääkis nagu maakas. Pärast sõda kolis aga Barbara koos emaga Long Beachile, hakkas käima modellikoolis ning sai kuu modelli tiitli. 1948 krooniti ta Belmont Shore’i iluduskuningannaks.

Juba siis oli Barbara kirglik Frank Sinatra muusika austaja, kirjutab Desert Sun. Ei pruukinud olla kokkusattumus, et ta abiellus Bob Oliveri nimelise lauljaga, kes kõlas nagu Sinatra ning kes oli samuti Itaalia juurtega. Ent Bob polnud Sinatra. Ta kolis küll Barbaraga New Yorki, kuid ei suutnud seal lauljana läbi lüüa. Barbara pääses Fordi modelliagentuuri hingekirja ning poseeris lausa ajakirjades Vogue ja Life – kuid jäi siis rasedaks. Et vee peal püsida, naasis Barbara Long Beachile ja asutas modellikooli. Kaks aastat pärast poeg Roberti sündi oli abielu karile jooksnud.