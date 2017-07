Millisel erakonnal on kõige lojaalsemad valijad, selgub eriti hästi just hapukurgihooaja reitingutest. Ajal, kui iga skandaal ja sisekähmlus saab mitu korda rohkem tähelepanu, kui saanuks muidu, võivad toetuse pea muutumatuna püsimise üle tunda erilist rõõmu nii kuu alguses varjatud katuserahade tegelikku päritolu selgitama pidanud EKRE kui ka ühe kuu jooksul mitu korda lõhenemise eel olnud Keskerakond. Kurta ei saa ka Reformierakond ega sotsid – nendegi reiting on stabiilne, hoolimata sellest, et paus riigikogu töös tähendab, et erakonna pildishoidmise vastutus lasub suuresti pealinna linnapeakandidaadi õlul.

Kuidas on aga läinud nii, et populaarseimate erakondade esikolmiku moodustavad juba mõnda aega Reformierakond (26%), Keskerakond (24%) ja EKRE (16%), kelle kannul püsivad sotsid (15%), sellele tasub vastust otsida üsnagi sarnaseid valijaid püüdvate EKRE, IRLi ja Vabaerakonna omavahelisest konkurentsist. Et IRLi ei suutnud elule turgutada isegi mitte esimehevahetus ja valimiskünnisest eraldab neid vaid üks protsent, võib arvata, et EKRE read ja toetus kasvab tulevikus just nende arvelt. Miks mitte ka viimasel ajal järsult toetust kaotanud Vabaerakonna arvelt? Mõneti üllatuslikult on neilt oma osa nõudma hakanud seni varjusurmas olnud rohelised, kes mesilaste ja puude kaitsmise toel on valimiskünnise ületanud suisa mängleva kerglusega. Kuid on omamoodi õnnetus, et roheliste toetus sõltub suuresti sellest, kui loodusvaenulikud on praegused valitsejad või kui hästi neid sellistena esitleda suudetakse.

Vaikus enne tormi või mitte, kuid lähenevad kohalikud valimised tähendavad, et loorberitele puhkama jääda ei saa ka stabiilseid reitinguid ja valijate lojaalsust nautivad erakonnad.