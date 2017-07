Küsitlus | Kus on parim kaubavalik? ()

Mairo (44): Rimi on kindel valik. Sealt ostan enamasti toitu. Netist olen ka kaupa tellinud, riideid ja muid selliseid asju. Välismaale pole küll läinud, et midagi osta.

Gerli (26): Käin selles toidupoes, mis teele jääb, Prisma on lemmik. Riideid Eestist ei osta. Vahel harva, kui on hädaolukord, siis H&M on siiani välja aidanud.

20aastane anonüümne naisterahvas: Ostan toidukaupu Selverist, sest seal on partnerkaardiga parimad hinnad. Samuti meeldib mulle toidukaupu osta Balti Jaama turult, sest kõik müüdav on seal värske ja hea. Riidekaupade ostmisel jälgin kvaliteeti ja üritan toetada kodumaiseid tegijaid, isegi kui see tähendab suuremat väljaminekut. Välismaal poodlen vähe, aga järgin taas põhimõtet, et kvaliteet üle kvantiteedi, sest asjad võiks mitu aastat vastu pidada.

Helen (26): Eestis olles peamiselt Prismas, teisel kohal on Selver ja Maxima. Netist tellin ka, näiteks ostsin ehteid, autojuppe, raamatuid, kodusisustust, ürituste pileteid. Olen ka kassitarbeid tellinud.

Maarika (47): Ma käin palju just Rimis, kuna see on kodu lähedal. Mis ma sealt ikka ostan, riideid ja muidu selliseid asju. Internetist ei ole midagi tellinud. Milleks, kui kõik poed lahti on?

Heily (21): Konsumis ja Prismas, haruharva Selver või Rimi. Ostan sealt söögikraami ja hügieenitarbeid. Soomest olen ostnud riideid ja jalanõusid. Tunduvalt odavam on kui Eestis.

Guido (63): Käin Maximas, see on mu kodule kõige lähemal. Kaugemale pole vaja minna, sealt saan kõik kätte. Ostan ikka toitu, leiba, saia, piima ja vorsti, ja vahel midagi muud, kui vaja on. Riideid ei osta, poeg toob mulle neid. Välismaalt ei osta.

Priit (36): Igapäevased ostud on pigem elukaaslase rida. Me elame sellises kohas, kus Selver, Rimi, Prisma ja Maxima on viie minuti raadiuses. Välismaalt ma olen Amazoni kaudu meetrite kaupa raamatuid ostnud.

Herki (24): Ostan enamus asjad Coopi poodidest, kuna olen harjunud seal käima, ja oman ka sooduskaarti. Vahel satun ka mõnda teise poodi. Netist eriti ei osta midagi. Juhul kui keegi teine tellib, siis lasen koos tuua, ise ei viitsi tegelda.

Edgar (27): Toidupoodidest Rimi, Selver ja Prisma, sõltuvalt sellest, mis lähemal on või tee peale jääb. Väldin teadlikult Maximat. Nutikassa olemasolu on väga hea. Ideaalis poes ei käikski, vaid telliks koju, aga Tartus sellist võimalust pole. Oleks hea aega säästa. Elektroonika ja tehnika üldiselt tellin internetist, kus on parim hind. Toote puhul ei ole odavus kindlasti oluline, vaid pigem kvaliteet ja minu vajadustele vastavus. Kindlasti teen enne ostmist uurimistööd. Viimase telefoni ostsin siiski Telia esindusest, kuna seal oli parim pakkumine. Riided ostan üldiselt suurtes kaubanduskeskustes olevatest tuntumatest poodidest, nagu Reserved, Cropp, Terranova. Oluline on, et meeldiks ja sobiks hästi selga. Välismaalt olen kõige rohkem ostnud ilmselt raamatuid (Amazon, Bookdepository). Lisaks lasteriideid, mida on võimalik tellida välismaa netipoodidest.

Silvi (51): Ma käin väga tihti turul, kuna seal on alati head hinnad. Aga kui sinna ei jõua, siis minu kodu lähedal asub Maksimarket. Riideid ei tea, et oleks toidupoest ostnud, kuigi ma olen näinud, et neid seal müüakse. Ei oska sealt osta, ei saa ju kuidagi neid proovida. Internetist ei ole tellinud, kuigi ma olen kuulnud, et seda tehakse. Aga jällegi, kuidas sa saad midagi osta ilma, et sa saaksid seda proovida? Mina niiviisi ei saa.