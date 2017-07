Kuni kaed ära, millist iba, millist tühisust kantslist aetakse.

Peamine on lubaduste täitmine ja selgituste nõudmine.

Et lugupeetud Kojamees rahule jääks, mõtlesin esitada arupärimise:

„Härra linnapea Edgar Savisaar, mis kell on?”

Eks ta oleks öelnud.

„Tänan, härra linnapea.”

Läinuks oma pinki haigutama ja sigarette keerama tagasi, poole tunni pärast nõudnuks sõna.

„Härra linnapea Edgar Savisaar, mis kell on?”

Eks ta oleks taas öelnud ja ennast seega sisse rääkinud.

„Nii-nii. Palun protokollida, pool tundi tagasi väitis härra linnapea midagi muud!”

Et vilekogu äratas niigi vastumeelsust, jäi see tegemata. Piinlik kah, linnapea on küll kohal, aga tukkuma jäänud, kuidas sa ikka ligimest üles ajad. Selle kompra eest, et Savisaar tõepoolest vilekogus aeg-ajalt sliipi pani, palun Bonnieri paraauhinda.

Pidev areng õiges suunas

Enese õnneks teostamata jäänud tolatsemine tuleb alati meelde, kui kohtan kuskil argumenti: XXI sajand! Tere tulemast! Harju ära! Võiks juba aru saada, et on!

No esiteks, ega ikka ole küll.

Juutidel, näituseks, peaks olema LVIII sajand ja nende uusaasta hüpleb edasi-tagasi nagu... ei jätka, muidu tulevad süüdistustega.

Roomlaste ABVRBECONDITA on XXVIII sajand.

Õigeusu kiriku järgi on LXXVI sajand.

No ja nende sajandiga argumenteerijate suurimate sõprade moslemite järgi on 15. sajand.

Maiade ja teiste ajaarvamisse parem ei ronigi, neid ajaarvamisi on nii palju.

Kasutada kalendrit argumendina on muidugi võimalik. Hull, sa tahad detsembris kartuli maha panna! Võib-olla küll kuskil saab. Miks sul on keset suve suusad all – meelitan päikest välja.

Kuid tarvitada seda väitluses muil kui ilma teemadel on paremal juhul demagoogiavõte, halvemal juhul märk, et mõni vist peab ennast inimkonna eelsalgaks, tõrvikukandjaks, kes näitab teed, kelle käes on tõde, kuis tuleb parajasti käituda. Ja ei mingit vastuvaidlemist, tagurlased.

Tuleb tuttav ette – mulle justkui küll. Tüüpiline progressiivse intelligentsi jutt.

Ehk kui sina vähegi viiksatad käibeloleva ametliku mõtteviisi vastu, pole sa veel koopast väljunud. Võib-olla isegi puu otsast alla tulnud, ahv, kelle koht on puuris ümberkasvatamisel või siis progressiivsele noorsoole naermiseks kui lootusetu juhtumi näide.

Koobas, siis koobas. XX sajandi jäänuk. Ja mis siis? Ükski ajupestud libaharidusega intellektuaalike ei tule ütlema, et midagi on valesti, midagi on vähearenenud, kuna tema viimatisel infotunnil öeldi nii. Et kuna temal – tagurliku paavstliku ajaarvamise järgi, muide – on XXI sajand, siis peaks poputama iga terroristi; tunnistama patu abieluks; hakkama sitikaid sööma; tegema rahvasporti, mistahes napakus. Moodsad ajad.

Ma võin sama hästi öelda, et kuna praegu on kell 18.22, siis kõik, kes minuga nõus pole, on viimased mahajäänud turakad. Mis väärtus sellisel väitel on? Mu meelest umbes –273, vist külmemat kraadi polla võimalik saavutada.

Aga leidub rahvast, kes arvab sellega suu kinni panevat, sest nende käes on ju Tõde. Nemad ju teavad, et käib pidev areng õiges suunas, ikka tulevikku, ikka, ah, eks te kuule seda kõik iga päev ja igalt poolt.

Kurjakuulutavalt alanud sajand

Mis siis, kui on vastupidi. Kui Garri Kasparov Tallinnas käis, siis väljendas ta end umbes nii: kunagi lendasid inimesed Kuule, kunagi oli ülehelikiirusega reisilennuk. Ta ütles miskit veel ja märkis tagasihoidlikult, et kas me võime väita end olla edasi läinud ja arenenud. Võimalik, et minnakse hoopis vastupidi. Taandareng on kah olemas.

Meenutaks, et miinus XI–IX sajand kadus Euroopast kirjaoskus. Ajutiselt, aga siiski. Me ei tea, kuhu kõik liigub. Me ei tea, mismoodi see kunagi kirja pannakse. „Hea Uus Ilm” ei tarvitse olla saabunud ega isegi nurga taga, vehitagu sajandinumbritega, palju tahes. Usutagu pealegi, et ajalugu läheb nagu trepp. Muudkui areneb see ühiskond aina paremaks ja pehmemaid väärtusi hindavamaks, iga suurem aasta- ja sajandinumber on eelmisest parem.

Friedrich Dürrenmatt itsitas küll oma „Romulus Suures”, kuis Odoakeri kollektiiv marsib Rooma peale loosungitega: maha orjanduslik kord, elagu varafeodalism. Loomulikult. Vastab kenasti sellele arengutrepile. Ürgkari-sugukondlik-orjanduslik-feodaalne-kapitalistlik jne.

Ainult et mahajäänud Rooma langemisega kadusid või jooksid rahvast tühjaks linnad. Peaaegu kadus raha. Rääkimata igasugu oskustest, millega polnud miskit peale hakata, kui iga päev tuleb võsaga võidelda. Mis, tema tahab lugema õppida, kui ale tahab põletamist.

Eks mõtlematu sõnavehkimisega ole targemadki mehed alt läinud. Barack Obama ütles millalgi Vladimir Putini kohta: mees on ühe jalaga XXI, teisega XX sajandis, ega saa sest aru. Mis tiris kohe välja portsu kommentaare: ahaa, Obama heidab Putinile ette, et too ei taha tema ees kandu kokku lüüa.