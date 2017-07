Tallinnas on suvel avatud ainult Alasi tänava kodutute öömaja, kuhu mahub ühtekokku 60 külalist. Soojadest ilmadest hoolimata ööbis neljapäeva ööl seal 49 inimest.

Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuameti peaspetsialist Andrus Toompuu kinnitab, et ka suvel jätkub Alasi tänaval asuva kodutute öömajal kliente. “Seal on ühtekokku 60 kohta ja täna öösel oli seal 49 inimest. 39 meest ja kümme naist. Seal on kogu aeg stabiilselt inimesed sees. Näiteks 17. juuli oli 50 inimest,“ lausub Toompuu, kelle sõnul Alasi tänaval ööbis stabiilselt üle 40 inimese. „Kümme kuni kakskümmend vaba kohta siis ikka on. Eks see oleneb natuke ka ilmadest. Ülejäänud öömajad on hetkel kinni, aga see katab täiesti linna vajaduse ära,“ ütleb ta.

Põhja-Tallinnas asuvat Alasi tänava öömaja on avatud kella üheksast õhul kuni kella üheksani hommikul. Asutust peab üleval Tallinna hoolekande keskus. Seal on abivajajatel võimalik ööbida, pesta, haarata endale puhtad riided selga ning saada esmast infot sotsiaalteenustest.

Kodututele pakub majutust ka Tallinna sotsialtöö keskus, mille öömajad asuvad Akadeemia teel ning Merelahe teel. Hetkel on need kinni, kuid avatakse sügisperioodil uuesti.