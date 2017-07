Riikliku ilmateenistuse teatel tuleb laupäeval sooja kuni 22 kraadi ja pühapäeval on termomeetri maksimaalne näit 23. Ida-Eestis on oodata hoovihma. Esmaspäev üllatab aga kuni 27 kraadiga!

Laupäeval (29.07.) püsib Skandinaavia kohal madalrõhkkond ja Peipsi tagant liigub teine keeris ühes tiheda sajuga Viiburi suunas. Kahe madalrõhkkonna vahel saab mõjusamaks kitsas kõrgrõhuhari. Eesti lääneservas on saju võimalus võrdlemisi väike ja vaid üksik pilverünk võib sajuküpseks areneda.

Idapoolsetes maakondades on öösel ka saju võimalus väike, hommikul ja ennelõunal areneb aga rünksajupilvi ja sajuhooge on laialdasemalt. Õhtu poole peaks sealgi ilm paranema. Puhub läänekaare tuul 3-9 m/s, öö hakul Soome lahe ääres võib olla veel puhanguid 14 m/s. Õhutemperatuur on öösel 12 kuni 16, päeval 20 kuni 22 kraadi, sajuhoogude all kuni 18 kraadi.



Pühapäeval (30.07.) tugevneb lõunapoolse kõrgrõhkkonna mõju. Taevas muutub öösel selgemaks ja saju võimalus on väiksem. Rünksajupilvedest sajab mõnes kohas hoovihma. Tuul puhub öösel läänekaarest, päeval edelast ja ulatub rannikul puhanguti 12 m/s. Õhutemperatuur on öösel 10 kuni 14, saartel kuni 17, päeval 19 kuni 23 kraadi.



Esmaspäeval (31.07.) liigub üle Eesti madalrõhulohk. Öösel pilvisus tiheneb ja saartele jõuab vihm, mis liigub hommikuks ka mandri lääneossa. Päeval sajab hooti vihma, võib olla ka äikest. Õhtul saartelt alates pilved hõrenevad ja sadu lakkab. Tuul puhub lõunakaarest, puhanguid on rannikul 12 m/s, pärastlõunal pöördub edelasse ja tugevneb puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur on öösel 11 kuni 15, saartel kuni 18, päeval 19 kuni 24 kraadi, Ida-Eestis pole välistatud õhutemperatuuri tõus kuni 27 kraadini.