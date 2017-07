Kuigi Venemaa president Vladimir Putin ei ole kunagi deklareerinud mingeid erilisi varasid, peab Venemaad hästi tundev USA riskifondide Hermitage Capital Management tegevjuht William Browder teda endiselt maailma kõige rikkamaks inimeseks.

Neljapäeval Washingtonis USA senati juriidilises komitees tunnistusi andnud Browder hindas Putini varanduse väärtuseks 200 miljardit dollarit (170 miljardit eurot). See on üle kahe korra rohkem kui värskelt ajakirja Forbes rikkurite edetabelis esikohale tõusnud veebikaubamaja Amazon tegevjuhil Jeff Bezosel. Browderi sõnul töötab Putini heaks 10 000 inimest, kes on suutnud osavalt riigi tagant varastada ja investeerinud tohutuid summasid kinnisvarasse, aktsiatesse ja riskifondidesse ning paigutanud raha Šveitsi pankadesse.