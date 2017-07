"Arvan, et tema aktiivsust arvestades – mul on väga elav laps – ei viitsinud nad temaga lihtsalt tegeleda. Seega nad otsisid põhjuseid vabanemiseks," ütleb ema lisades, et see võib olla kasvatajate taktika. Mida vähem lapsi on rühmas, seda lihtsam on kasvatajate töö.

Lasteaiast otse varjupaika

Viimane juhtum, kui laps sinika pärast varjupaika viidi, on Anna sõnul aga lihtsalt uskumatu. "Laps sai sinika, kui jooksis jaanipäeva pidustuste ajal Paeväljal," selgitab ta. "Seal on betoonplaadid ja mingil hetkel ta komistas ning kukkus. Põsel oli kriimustus ning varsti ilmus ka sinikas."

Anna sõnul tähistasid nad jaanipäeva koos sõpradega ning pärast lapse kukkumist läksid kohe koju.

"Esmaspäeval, pärast pidustusi, kui lapse lasteaeda viisin, rääkisin juhtunust kasvatajale. Aga nad kas lasid selle kõrvust mööda või oli mingi muu põhjus, aga tulemusena viidi laps varjupaika," räägib ema.

26. juuni hommikul lapse lasteaeda viinud ema sai lastekaitseametnikult kõne, kus talle öeldi, et laps viidi lasteaiast otse varjupaika. "Ma olin lihtsalt šokis!" meenutas ta. Annale öeldi, et ta peab kiiresti ametniku juurde vestlusele minema.

Ametniku juurde tõtanud ema rääkis kohale jõudes kogu juhtunust oma versiooni ära. "Kui mulle helistati, oli laps juba mitu tundi olnud varjupaigas. Nad ei vaevunud mind isegi kohe teavitama."

Hiljem selgus, et kasvatajad olid teatanud lasteaia direktorile, kes omakorda helistas lastekaitseametnikele. Seejärel viidi poiss politseiga varjupaika.

"Mida mõtlevad need inimesed, kes otsustasid ta ära viia? Nad ei saa aru, milline trauma poisile põhjustati?!" ei suuda ema juhtunut mõista.

Peagi kolmeseks saav poiss pidi veetma esimese õhtu varjupaigas ilma emata. "See oli talle suur psühholoogiline trauma!" sõnas ema. "Üksi, võõrastega koos…" Ema lubati poja juurde järgmisel hommikul, kuna reeglite järgi saab varjupaika külastada hommikul ning õhtul kaks tundi.

"Poeg tormas minu juurde ega lasknud käest enam lahti. Kui mulle öeldi, et on aeg minna, oli ta hüsteerias. Ja nii iga päev, kuni ta seal oli," kirjeldas Anna visiite varjupaika nutva poja juurde.

Anna pöördus politsei poole, rääkis uurijaga, kes küsitles ka naise sõpru. Kogu pikaksveninud protsessi tulemusel lasti neljapäeval laps varjupaigast koju.

"Selgus, et nad arvasid, et ma peksan last. Kuna kui mu lapselt, kes veel väga hästi ei räägi, küsiti, mis juhtus ning kuidas ta sinika sai ütles ta „buh!“. Ja siis hiljem lisas „ema“. Sellest järeldati, et ema tegi talle „buh“ ning peksab poissi," selgitab Anna.

Praegu Anna laps enam lasteaias ei käi. Ema sõnul on olukord ääretult raske, kuna kodus on lapsel ilma sõpradeta igav.

"Ta on väga aktiivne ja igatseb lasteaeda," räägib Anna. "Aga ma ei luba tal enam sinna minna." Nüüd otsib ema lapsele uut lasteaeda, kuid tema sõnul pole nii väikestele lastele Tallinna lasteaedades piisavalt kohti.

Sinine põsk polnud esimene ohumärk

Lasteaia direktor Jekaterina Gritsevskaja sõnul pole juhtunu nii must-valge, kui ema Anna seda kirjeldab. "Kahtlused lapse valest kohtlemisest olid juba varem," selgitab ta, lisades, et emaga vesteldi sel teemal. "Seaduse järgi oleme kohustatud teavitama lastekaitsesse, kui on kahtlus, et olukord lapse perekonnas ei soosi normaalset arengut."

Jekaterina sõnul teatasid tol päeval talle kasvatajad, et lapsel on sinikas. Nii lapse käitumine kui ka kommentaarid viitasid, et teda pekstakse kodus. Arvestades, et see polnud esimene kord, mil laps lasteaeda vigastustega tuli, otsustas Jekaterina teatada lastekaitseametnikule.

"See, et nad otsustasid lapse varjupaika viia, oli minu jaoks üllatav," räägib direktor. "Aga see oli juba nende otsustada. Minu ülesanne oli lihtsalt teavitada. Ning sel hetkel, kui laps ära viidi, polnud mind isegi kohal," selgitab ta.

Direktori sõnul ei saa ta eelnevatest vahejuhtumitest rääkida, kuid selgitab, et selle otsuse tegi ta ainult lapse huvides. "Pidime kasutama selliseid meetmeid, et ema saaks aru olukorra tõsidusest ning muudaks oma käitumist," rõhutab Jekaterina. "Et laps kasvaks üles armastuse, tähelepanu ja headusega."

Mis aga vaikse tunni eel filmitud videosse puutub, siis Jekaterina sõnul oli see eelnevalt emaga kooskõlastatud. Kuna Anna ei uskunud poisi probleemset käitumist, lepiti kokku, et kasvataja filmib seda järgmisel korral. Nii ka tehti, tingimusel, et pärast kustutatakse video ära. "Isegi mina ei näinud seda. Seega lapse ema jätab midagi rääkimata," on direktor veendunud.

Lapse haiguste kohta on kasvatajad ema teavitanud küll, kuid selle põhjuseks on enamasti olnud teiste vanemate kaebused. Ka lasteaia sisekorrareeglite järgi ei ole lubatud haiget last lasteaeda tuua, kuna ta võib teisi lapsi nakatada.

"On selge, et lapse ema on meie peale solvunud," räägib Jekaterina. "Meie ülesanne pole karistada või nuhelda, vaid aidata. Ma väga loodan, et olukord selle poisi peres normaliseerub ja selliseid asju enam ei juhtu!"