Tänavu on Eesti teedel toimunud jalgratturitega 87 liiklusõnnetust. Suurem jagu neist on seotud mootorsõidukitega, kuid on ka juhtumeid, kus jalgratturid sõidavad otsa jalakäijatele või takerduvad nende riietesse.

„Hommikul tulen tööle ja õhtul lähen Piritale sõitma, kus liigub ringi palju jalutajaid. Nad on põhimõtteliselt keset teed ja laiutavad. On mitmekesi rivis, räägivad omavahel juttu ega pööra ümbritsevale tähelepanu,“ kirjeldab ta.„Iga kord kui hoo sisse saan, on vaja kohe pidurdama hakata, sest muidu sõidan lihtsalt kellelegi otsa. Näiteks jookseb mõni koer või laps rattale ette. Ükskord oleks ma ühele koerale peaaegu otsa sõitnud, kui too jooksis mul sinka-vonka ees. Ja kui ma julgesin koera omanikule öelda, et ma ei saa mööda sõita, siis torises ta, et mida ma töllerdan seal tee peal,“ meenutab Kärt.

„Kord oleksin samamoodi lapsele otsa sõitnud. Vaatasin küll, et üks perekond kõnnib tee ääres ja keerasin nendest veel kaugemalt mööda, aga laps jooksis ikka mulle täpselt ette. Napilt jõudsin pidurdada.“

Linnas rattaga mugav ei ole

Läinud nädalavahetusel Jõelähtme vallas rattaga sõitmas käinud Erkil nii hästi ei läinud.

„Tahtsin eespool kõndivast teismelisest paremalt poolt muru pealt mööda põigata, tema aga arvas, et tuleb minul eest ja astus samuti paremale. Lendasime mõlemad rukkipõllule,“ muljetab noormees hiljutisest vahejuhtumist. “Ehmatasime mõlemad, kuid õnneks kumbki tõsiselt viga ei saanud ja läksime õnnelikult laiali.“

Aastaid Tallinnas rattaga ringi sõitnud Hannes räägib, et sõidab vahelduva eduga sõiduteel ja jalakäijate teel.

„Hindan olukorda, kumb on mugavam ja ohutum,“ põhjendab ta. „Jalakäijad ja ratturid liiklevad väga erineva kiirusega ja on selge, et kõnniteel ei saa jalgrattaga tavakiirusega liigelda. Saad vaid veidi kiiremini kui jalakäiad. Ega linnas rattaga mugav sõita ole. Seda enam kui oled igapäevane liikleja ja ei tee trenni, vaid sul ongi vaja minna poodi, lasteaeda, tööle, kohtumisele. Siis marsruuti väga valida ei saa ja pead hakkama saama,“ tõdeb ta.

„Väiksematel tänavatel on küll vähem liiklust, aga täispargitud ja kehvad teed teevad rattaga sõitmise seal tülikaks. Suurematel teedel on aga autod suureks ohuks. Suurt muud varianti pole, kui sõita külma kõhuga, aga anda endast kõik, et õnnetusi vältida,“ ütleb ta. „Rattaga rind kummis liiklusesse tormates jääd pea alati kaotajaks. Ja kumb on siis olulisem, kas oma tervis või põhimõtteline eesõigus? Ma valin alati turvalisuse.“

Ehmatab, kui keegi mööda tuhiseb

Kuidas on olukord aga jalakäija jaoks, kui iga natukese aja tagant vuhisevad mööda ratturid?

„Nendega on see häda, et nad mööduvad sinust üsnagi märkamatult,“ räägib Raili, kes käib iga päev oma paarikuuse lapsega Stroomi rannarajoonis jalutamas. „Püüan küll võimalikult teeääres kõndida, kuid ikka tuleb ette olukordi, kus tuleb keset teed vankriga käia. Ja ikka ehmatab ära, kui rattur järsku selja tagant ühest küljest mööda vuhiseb, vastu tuleb ka veel keegi ja teisel pool kätt on ka keegi. Siis vaata ise, kuhu ja kuidas mahud, sest väga harva kasutavad ratturid kella, kui neil on vaja mööda saada. Kipuvad ikka end kuidagi läbi pressima ja siis on pahased, kui ei pääse läbi.“

Jalgrattaga sõites peaks meeles olema kolm olulist asja:

1. Enda ohutus ja nähtavus on prioriteet. Ehkki täiskasvanud ratturitele ei ole kiivri kandmine kohustuslik, soovitab politsei seda teha. Ratas olgu tehniliselt korras sõiduvahend, pimedal ajal liikudes peab rattal ees põlema valge tuli, taga punane, selga on soovituslik panna helkurvest.

2. Peab arvestama kaasliiklejatega ja keskenduma liiklusele. Meil on parempoolne liiklus, see reegel kehtib ka kergliiklusteedel. Aladel, kus jalgratturid jagavad teed jalakäijatega, tuleb liigelda jalakäija kiirusega ja ohu korral peab olema valmis kiiresti reageerima ja pidurdama. Ka jalgrattaga sõites ei tohi tegelda kõrvaliste tegevustega, näiteks sõidu ajal surfata nutiseadmes.

3. Tuleb selgeks teha, kellel ja mis alal on eelisõigus. Ülekäigurada rattaga ületades on eelisõigus sõidukijuhil, kergliiklusteel on eelisõigus jalakäijal.

Õnnetused juhtuvad, kui teistega ei arvesta

Politsei- ja piirivalveameti juhtivkorrakaitseametnik politseikapten Sirle Loigo tõdeb, et õnnetused juhtuvad eelkõige seetõttu, et liikluses ei osata teistega arvestada ja kiputakse sõiduoskusi üle hindama.

„Ehkki öeldakse, et rattasõiduoskused ei unune iial, tasub siis kui rattasõitu on tekkinud pikem paus, oma oskusi värskendada ja enne sõiduteele suundumist turvalisel alal sõitmist harjutada,“ soovitab Loigo kõigil enne jalgrattaga liiklema minemist vaadata üle liiklusreeglid ja veenduda, et jalgratas on tehniliselt korras.

„Pidurid töötavad, on olemas signaalkell, valge tuli ees ja punane taga ning helkurid ees ja taga ning kodaratel. Ning kindlasti ei tohi jalgrattaga sõita joobeseisundis! Jalgratas on samuti sõiduvahend ja joobeseisundis rattaga sõitmine on ohtlik nii ratturile kui ka teistele, eriti jalakäijatele,“ toonitab Loigo ning juhib tähelepanu, et jalakäija ja jalgratturi või kahe jalgratturi kokkupõrge on samuti liiklusõnnetus, mille puhul tuleb esmalt veenduda, kas keegi sai viga.