Eesti esi-naistrummar Hele-Riin Uib saab peagi esimest korda emaks. Särav muusik sõnas Õhtulehele, et on viimaseid kuid rase ning lapse sünnini pole enam kaua jäänud. Ka lapse sugu on trummarile teada ning võimalikud nimevalikud valmis mõeldud, ent Hele-Riin jäi napisõnaliseks ning antud infot veel avalikustada ei soovi. Hele-Riin (Teevi Zeemann) Hele-Riin alustas trummide mängimist juba kaheksa aastaselt ning lööb kaasa peamiselt jazzi-, klassika-, roki- ja popiprojektides. Varem on Hele-Riin Õhtulehele öelnud, et muusikas ta piire ei sea ning talle meeldib ükskõik mis muusika, peaasi, et oleks hea: "Ma ei saa ennast kuskile raamidesse või kasti paigutada."

Hele-Riin on töötanud Eesti Rahvusooperis ja mänginud koos näiteks Laura Põldvere, Helin-Mari Arderi, Villu Veski, Tanel Rubeni ja teiste džässmuusikutega. Löökriistu on ta mänginud ansamblites 2 Quick Start, Smilers, Tanel Padar & The Sun. Trummari ametit on pidanud ansamblis Blacky, samuti Koit Toome ja Liis Lemsalu projektides.