Vene välisministeerium teatas täna, et USA peab diplomaatide arvu riigis vähendama. See on Venemaa vastus USA senatis vastu võetud uutele sanktsioonidele, vahendab CNN.

USA-l on saatkonnad Moskvas, Peterburis, Jekaterinburgis ja Vladivostokis. Neis töötab CNBC väitel hetkel umbes 1100 inimest. Nüüd peab USA töötajate arvu hiljemalt 1. septembriks kõvasti vähendama 455 peale – täpselt sama palju Vene diplomaate töötab Ameerikas. Moskva keelab ameeriklastel kasutada ka üht laohoonet ja suvilat. Samuti hoiatatakse ameeriklasi, et kui need mõne venelase tagasi saadavad, vastab Venemaa samaga.

Lisaks sellele, et senat hääletas sanktsioonide poolt, mis mõjutavad ka Iraani ja Põhja-Koread, on eelnõusse kirjutatud ka sätted, mis takistavad president Trumpi sanktsioone mõjutamast või tühistamast.