Endine lapstäht, komöödia "Üksinda kodus" superstaar Macaulay Culkin on radikaalselt imagot muutnud ja näeb ootamatult šikk välja.

Näitleja jäi paparatsokaamera ette Hollywoodis Sunset Boulevardil sigarette ostes. New York Post märgib, et 36aastane Culkin on loobunud oma pikkadest sorgus juustes ega näegi enam rääbakas välja.

2012. aastast peale on noormeest saatnud kuuldused uimastite pruukimise kohta, kuid ta on neid alati eitanud.