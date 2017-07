Mullu Briti "X Factoris" laineid löönud isevärki räpitar Honey G tunnistas end lesbiliseks.

"Ma muretsen küll homofoobia pärast, aga tunnen, et praegu on õige aeg kõigile teada anda, et olen gei," ütles erilise laulu- ja tantsuoskuseta, kuid seda värvikam räpisensatsioon Honey G The Suni intervjuus.

"Olen varem küll meestega proovinud, aga olen gei ja otsin naispartnerit, kellega kodu luua," kuulutas staar, kelle õige nimi on Anna Georgette Gilford.